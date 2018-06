Ο ελληνικής καταγωγής Τζέιμι Ντάιμον πιο ακριβοπληρωμένος CEO του τραπεζικού τομέα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο ελληνικής καταγωγής Τζέιμι Ντάιμον (Jamie Dimon) ήταν κατά το 2017 ο πιο ακριβοπληρωμένος διευθύνων σύμβουλος εταιρειών του τραπεζικού και οικονομικού τομέα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εφημερίδα «Wall Street Journal» σε σχετικό δημοσίευμά της, ύστερα από σχετική ανάλυση που πραγματοποίησε.

O ομογενής διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan Chase έλαβε ως αμοιβή το 2017 το ποσό των 28,3 εκατομμυρίων δολαρίων που είναι αυξημένο κατά 4% από τα 27,2 εκατομμύρια δολάρια που είχε λάβει ως αμοιβή έναν χρόνο πριν, το 2016.

Η μέση αμοιβή για τους 43 διευθύνοντες συμβούλους του τραπεζικού και οικονομικού τομέα που ανέλυσε η «WSJ» ήταν 12,1 εκατομμύρια δολάρια. Η εφημερίδα πάντως σημειώνει ότι στην ανάλυση της δεν συμπεριέλαβε διευθύνοντες συμβούλους που άλλαξαν δουλειά κατά τη διάρκεια του έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ομογενής Ντάιμον κατέλαβε την πρώτη θέση του σχετικού πίνακα για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ο 62χρονος Ντάιμον, που βρίσκεται στο τιμόνι της JPMorgan από το 2005, είχε πει τον Ιανουάριο ότι σκοπεύει να παραμένει στη θέση του για άλλα πέντε χρόνια.

Πάντως, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των μεγάλων εταιρειών δεν είναι πάντα τα πιο ακριβοπληρωμένα πρόσωπα στον τραπεζικο-οικονομικό τομέα, καθώς εκεί οι διευθυντές των hedge-funds μπορούν να κερδίσουν ακόμα και δισεκατομμύρια δολάρια σε μια χρονιά, ενώ εταιρείες που είναι αρκετά μικρές για να μπουν στον «S&P 500» έχουν τη δυνατότητα να δίνουν στους επικεφαλής τους ακόμα και 800 εκατομμύρια τον χρόνο.

Οι αποζημιώσεις για τους επικεφαλής μεγάλων εταιρειών της Γουόλ Στριτ σημειώνουν άνοδο τα τελευταία χρόνια – όπως άλλωστε και οι δείκτες του Χρηματιστηρίου.

Ο Larry Fink, διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, έφτασε τα 27,7 εκατομμύρια δολάρια, μέσα στο 2017, γεγονός που τον κατέταξε στην δεύτερη θέση του σχετικού καταλόγου. (Ηταν ο υψηλότερα αμειβόμενος το 2013 και το 2015).

Η ανάλυση της «Wall Street Journal» συνδύαζε ξεχωριστές ομάδες της Standard & Poor’s για τις τράπεζες και τις διαφοροποιημένες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Ο τραπεζικός όμιλος περιλαμβάνει τόσο μεγάλες τράπεζες όπως η JPMorgan, η Bank of America Corp. και η Citigroup Inc., όσο και περιφερειακές τράπεζες.

Περιλαμβάνονται, επίσης, οι επενδυτικές τράπεζες Morgan Stanley και Goldman Sachs Group Inc., καθώς και οι εταιρείες BlackRock και Ameriprise Financial Inc., εταιρεία χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.