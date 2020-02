Ο ελληνικός χαιρτισμός της Ρίτα Γουίλσον, τα push ups του Τομ Χανκς και άλλα παραλειπόμενα των Οσκαρ (βίντεο)

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Ενας τρομακτικός κλόουν ή οι γερασμένοι μαφιόζοι; Η νοσταλγία για την Τίνσελταουν ή τα λασπωμένα χαρακώματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου; Το Χόλιγουντ τα είχε όλα, στην 92η απονομή των Οσκαρ. Ακόμα και το «γεια σου Ελλάδα» από τη Ρίτα Γουίλσον που κατέφθασε με τον σύζυγό της Τομ Χανκς, αφού για δεύτερη συνεχή χρονιά υπήρχε και ελληνική τηλεοπτική κάμερα στο κόκκινο χαλί που έπαιρνε δηλώσεις λαμπερών αστεριών.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Τομ Χανκς πώς νιώθει για τη φετινή του υποψηφιότητα και ενώ εκείνος δήλωνε πως είναι τιμή του, η ομογενής σταρ τον διέκοψε λέγοντας “Γεια σας στην Ελλάδα”, στα ελληνικά.

Εν συνεχεία, ο Χανκς έκανε επίδειξη της φυσικής του κατάστασης κάνοντας push ups στο κόκκινο χαλί μαζί με έναν βαθμοφόρο του αμερικανικού στρατού, τον οποίο και ανταγωνίστηκε επάξια.

Tom Hanks Drops and Does Push Ups with a U.S. Army Sergeant on the #Oscars Red Carpet https://t.co/jAOtmze4qR pic.twitter.com/aqyfzMnlRq

— People (@people) February 10, 2020