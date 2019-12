Ο ετήσιος χορός του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης (βίντεο και φωτογραφίες)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Σε έναν διαφορετικό χώρο από τα προηγούμενα χρόνια, και με έντονο το στοιχείο της νεολαίας, πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός του Πανηλειακού Συλλόγου Νέας Υόρκης, το Σάββατο το βράδυ, στην Αστόρια.

Φέτος, επιλέχθηκε η αίθουσα του Astra Lounge, που διαμορφώθηκε αναλόγως, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παρευρισκομένων σε φαγητό, ποτό και, φυσικά, το καθιερωμένο πάρτυ, με τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Πανικίδη (DJ John Panikidis), σε μια εκδήλωση που είχε την αίσθηση της παρέας.