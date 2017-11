Ο ομογενής καθηγητής Κιτροέφ δίδαξε… ποδόσφαιρο σε Αμερικανούς και Καναδούς φοιτητές

ΑΘΗΝΑ. Μία μοναδική, στα ελληνικά χρονικά, ευκαιρία είχαν Αμερικανοί και Καναδοί φοιτητές, που σπουδάζουν στο College Year in Athens, να μάθουν με τον καλύτερο τρόπο, την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου μέσα από τους «μεγάλους» συλλόγους του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Και ποιος ο καλύτερος τρόπος, από τον καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Haverford, Αλέξανδρο Κιτροέφ που γνωρίζει άριστα το αντικείμενο τόσο ως ιστορικός όσο και ως λάτρης του ποδοσφαίρου.

Ο μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός College Year in Athens με παρουσία στην Ελλάδα από το 1962 που προσφέρει σε αγγλόφωνους φοιτητές Πανεπιστημίων μαθήματα με έμφαση στην Ελλάδα και στην Μεσόγειο, εκπροσωπείται από το 1997 από το Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών (ΔΙ.Κ.Ε.ΜΕ.Σ.).

Το ΔΙΚΕΜΕΣ με δικούς καθηγητές και καταπληκτικές εγκαταστάσεις ακριβώς δίπλα στο Παναθηναϊκό Στάδιο ξεκίνησε το ακαδημαϊκό του έτος δίνοντας την πρώτη δημόσια διάλεξή του για φέτος στον Ελληνα καθηγητή κ. Κιτροέφ. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Haverford, ήταν ο άνθρωπος – κλειδί για να αναπτύξει ένα πολύ δύσκολο θέμα που εμπλέκει την ελληνική κρίση με τις κοινωνικές τάξεις, μέσα από τις ποδοσφαιρικές ομάδες, και κυρίως μέσα από τους τρεις «μεγάλους» συλλόγους του Λεκανοπεδίου.

Ενα πολύ δύσκολο αλλά άκρως ενδιαφέρον θέμα από το ΔΙΚΕΜΕΣ που για μία ακόμα φορά απέδειξε την ευαισθησία του στα ελληνικά θέματα και την προσπάθειά του να κρατήσει πολύ στενή και ζεστή τη σχέση των ξένων φοιτητών με την Ελλάδα. Αυτός ήταν ένας ακόμα λόγος που το ΔΙΚΕΜΕΣ έδωσε τα… ηνία της διάλεξης στον κ. Αλέξανδρο Κιτροέφ, ο οποίος γνωρίζει άριστα τον Ελληνικό Πολιτισμό, την Ελλάδα και το ποδόσφαιρό μας, αλλά και την αμερικανική κουλτούρα, την νοοτροπία των Αμερικανών φοιτητών και φυσικά τα «θέλω» των Πανεπιστημίων.

Το κλίμα στην αίθουσα διαλέξεων του 2ου ορόφου επί της οδού Πλατεία Σταδίου 5 ήταν ιδιαίτερα ζεστό και οικείο και το σημαντικότερο γεμάτο, όχι μόνο από φοιτητές αλλά και από ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν σωστά και αντικειμενικά την εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου και των ομάδων του μέσα από τη διάρκεια των ετών. Ο κ. Κιτροέφ με απλές λέξεις, κατανοητές προτάσεις, πολλά παραδείγματα, χαρακτηριστικές εικόνες και αρκετό χιούμορ κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον όλων. Μίλησε για τους «μεγάλους» της Αθήνας, για τους «παλιούς», Απόλλωνα, Πανιώνιο, για την «Παράγκα», τους Βαρδινογιάννη, Νταϊφά, Μαρινάκη, Μελισσανίδη, Αλαφούζο και κυριολεκτικά «δίδαξε το ποδόσφαιρο», όπως έλεγαν χαρακτηριστικά και Ελληνες πολίτες που βρέθηκαν στην διάλεξή του.

«Προσπάθησα να τα πω όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται. Δεν ήθελα να κουράσω λέγοντας πολλά, αλλά ήθελα περιεκτικά να κρατήσω το ενδιαφέρον και να τους μείνουν όσο γίνεται περισσότερα», τόνισε σε κατ’ ιδίαν συζήτησή μας ο κ. Κιτροέφ. Πάντως «αν, κ. Καθηγητά, κρίνω από τις πολυσέλιδες σημειώσεις που κρατούσαν ακριβώς μπροστά μου δύο φοιτήτριες και στο τάμπλετ του ο διπλανός μου, επίσης φοιτητής, τότε σίγουρα τους κερδίσατε!». Αλλωστε το πως πέρασαν αυτά που… δίδαξε ο κ. Κιτροέφ στους παρευρισκόμενους φάνηκε και από τις πολλές ερωτήσεις που του έκαναν τόσο γύρω από την ομιλία του όσο και από άλλα θέματα σχετικά με την εξέλιξη του ποδοσφαίρου αλλά και της βίας.

Η μεγάλη γνώση του κ. Κιτροέφ γύρω από το ποδόσφαιρο και τις ομάδες του σε Ελλάδα και Ευρώπη σε συνδυασμό με την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως Ιστορικός του Πανεπιστημίου του Haverford αποτέλεσε την καλύτερη επιλογή του ΔΙΚΕΜΕΣ για ένα τόσο σημαντικό θέμα συζήτησης. Αλλωστε το College Year in Athens έχει αποκτήσει αξιοπιστία, κύρος και φήμη στους πανεπιστημιακούς κύκλους των ΗΠΑ και του Καναδά και το διδακτικό προσωπικό του αλλά και οι καθηγητές που επιλέγει για ομιλίες και διαλέξεις αποτελείται από αξιόλογους Ελληνες και ξένους καθηγητές, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, όπως άλλωστε και ο κ. Αλέξανδρος Κιτροέφ, που όλη τη φετινή χρονιά θα διδάσκει εντός Ελλάδας.

Για να κατανοήσουμε τι πρόσφερε στους φοιτητές και σε όλους τους παρευρισκόμενους η διάλεξη του κ. Αλέξανδρου Κιτρόεφ αξίζει να μάθουμε το έργο του College Year in Athens και του ΔΙΚΕΜΕΣ στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο στο College Year in Athens σπουδάζουν περίπου 500 ξένοι αγγλόφωνοι κυρίως τριτοετείς φοιτητές από πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά, τα οποία και αναγνωρίζουν τις σπουδές που κάνουν οι φοιτητές τους στο College Year in Athens ως τμήμα του δικού τους εκπαιδευτικού προγράμματος. Με λίγα λόγια συμπεριλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους το διάστημα παραμονής και τα μαθήματα που κάνουν οι Αμερικανοί και Καναδοί φοιτητές στο ΔΙΚΕΜΕΣ. Ουσιαστικά, δηλαδή, εμπιστεύονται ένα μέρος του εκπαιδευτικού τους προγράμματος στο ΔΙΚΕΜΕΣ!

Τα τελευταία 55 χρόνια που λειτουργεί το College Year in Athens, περισσότεροι από 9.000 Αμερικανοί και Καναδοί φοιτητές σπούδασαν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα και γνώρισαν τη νεότερη Ελλάδα και έγιναν έτσι πνευματικοί φίλοι και πολιτιστικοί πρέσβεις της χώρας μας στο εξωτερικό. Μάλιστα πολλοί από τους αποφοίτους του College Year in Athens έχουν γίνει καθηγητές θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ και στον Καναδά, διαφημίζοντας, με τον καλύτερο τρόπο, την Ελλάδα και τον πολιτισμό της στην Αμερική. Ουσιαστικά ετοιμάζουν τους επόμενους φοιτητές του College Year in Athens και του ΔΙΚΕΜΕΣ που θα έρθουν στην Ελλάδα για να μάθουν και να εμπνευστούν από το πρόγραμμα του οργανισμού για τον πολιτισμό της χώρας μας.

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα, με βάση την πόλη της Αθήνας και εμπλουτισμένο με επισκέψεις ανά την Ελλάδα, προσφέρει σημαντικό κύκλο μαθημάτων στους τριτοετείς φοιτητές. Οι ακαδημαϊκές κατευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: Αρχαιολογία και Τέχνη, Περιβαλλοντικές Σπουδές, Εθνογραφία, Ιστορία, Γλώσσες: Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά και Νέα Ελληνικά. Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, Πολιτικές Επιστήμες & Διεθνείς Σχέσεις, Θρησκευτικές Σπουδές, Αστικός Σχεδιασμός & Αειφορία (Βιωσιμότητα).

Το College Year in Athens έχει πλούσιο πρόγραμμα σπουδών και μία ηλεκτρονική επίσκεψη στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.cyathens.org) ή ένα email (programs@dikemes.edu.gr) για απευθείας επικοινωνία θα ενημερώσει πλήρως τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Αλλωστε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ένας από τους καθηγητές του College Year in Athens θα είναι και ο κ. Αλέξανδρος Κιτροέφ: «Ναι, τώρα διδάσκω στο Αμερικάνικο Κολλέγιο της Ελλάδας το λεγόμενο Deree και την περίοδο της Ανοιξης (Spring Semester – Ιανουάριο μέχρι Μάιο) θα διδάξω στο ΔΙΚΕΜΕΣ. Και στα δύο θα είμαι ως επισκέπτης καθηγητής».