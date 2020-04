Ο κορωνοϊός κλονίζει την αίσθηση της αμερικανικής διαφορετικότητας

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΡ»). Η κρίση της πανδημίας έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση για πολλά θέματα, ένα από τα οποία αφορά και το ερώτημα, εάν στην καθημερινότητα της αντιμετώπισης του κορωνοϊού, είναι δυνατόν να αντιληφθούμε ότι ο πραγματικός «αόρατος εχθρός» είναι ο εχθρός από μέσα – τα ίδια δηλαδή τα θεσμικά όργανα της Αμερικής;

Και έχει σημασία το γεγονός ότι το ερώτημα με παραδείγματα το θέτει ένας αντικειμενικός ειδησεογραφικός οργανισμός όπως είναι το «Associated Press».

Οταν η πανδημία προήλθε από μακρινές χώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιμετωπίσθηκε με διαδοχικές αποτυχίες και ανικανότητες από ένα σύστημα που υπάρχει για να προετοιμάζει, να προστατεύει, να αποτρέπει και να δίνει ένα επίδομα στους πολίτες σε μια εθνική κρίση.

Η μοριακή απειλή που δημιουργείται από τον νέο κορωνοϊό έχει κλονίσει την περηφάνια της Αμερικής για εξαιρετικές επιδόσεις, για επίδειξη «διαφορετικότητας».

Ενα έθνος με απαράμιλλη δύναμη, θρασεία φιλοδοξία και προσδοκίες κατά την Ιστορία του και για να είναι η «λαμπερή πόλη πάνω σε ένα λόφο» της ανθρωπότητας δεν μπορεί να βρει αρκετές απλές μπατονέτες παρά την ενεργοποίηση από τον πρόεδρο Τραμπ των συνθηκών αναγκαστικής κατασκευής εν καιρώ.

Η κρίση μετέτρεψε τους γιατρούς στην θρυλική αμερικανική λαμπερή πόλη της Νέας Υόρκης, σε ζητιάνους με τα χέρια απλωμένα για πόντσους επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν κατάλληλες ιατρικές φόρμες. «Βροχή από πόντσους!» θρηνεί ο επιχειρηματίας τεχνολογίας Marc Andreessen. «Το 2020! Στην Αμερική!».

Μετέτρεψε ένα επιφανές στέλεχος νοσοκομείου της Μασαχουσέτης σε έναν πολεμιστή του δρόμου να δράσει κρυφά, με μία συμφωνία μέσω ενός φίλου ενός υπαλλήλου που άκουσε για μια αποθήκη με προφυλακτικές μάσκες πάνω από πέντε ώρες οδήγησης.

Δύο ρυμουλκούμενες καρότσες μεταμφιεσμένες σε καρότσες παντοπωλείων για να αποφύγουν την παρέμβαση του υπ. Εσωτερικής Ασφάλειας (Homeland Security) πήραν ξεχωριστές διαδρομές σε περίπτωση που το ένα φορτίο παρεμποδιστεί στην επιστροφή.

«Προέβλεψα ως επικεφαλής ενός υγειονομικού συστήματος που εργάζομαι σε μια πλούσια, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη χώρα με υπερσύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία και απίστευτο ταλέντο, ότι η υπηρεσία μου θα αντιμετώπιζε ποτέ μια τέτοια κατάσταση;» αναρωτήθηκε ο γιατρός Αντριου Αρτενστιν (Dr. Andrew W. Artenstein) του νοσοκομείου «Baystate Health», που βοήθησε στη μεταφορά της λείας από την αποθήκη με τις μάσκες. «Ασφαλώς και όχι». Πρόσθεσε πάντως ότι «το ιππικό δεν φαίνεται να έρχεται» (για βοήθεια).

Τη στιγμή της μεγαλύτερης ανάγκης, η χώρα με το πιο ακριβό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στον Κόσμο δεν θέλει να το χρησιμοποιείτε εάν είστε άρρωστοι, αλλά δεν είστε αρκετά άρρωστοι ή δεν είστε άρρωστοι με τον σωστό τρόπο.

Το μεικτό σύστημα ιδιωτικής-δημόσιας Υγείας καταναλώνει το 17% της οΟκονομίας, απαράμιλλο παγκοσμίως. Αλλά σας θέλει να μείνετε σπίτι με τον Covid-19, εκτός εάν είστε μεταξύ της μειονότητας που κινδυνεύει να πεθάνει από ασφυξία ή επιπλοκές. Θέλει να θεραπευθείτε από οτιδήποτε μπορείτε χωρίς το άγγιγμα ενός γιατρού και να αναβάλλετε τις χειρουργικές επεμβάσεις κάθε είδους εάν μπορούν να περιμένουν. Στην ιογενή τρέλα της πανδημίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν διαμάντια ιατρικής που προκαλούσαν εδώ και καιρό το φθόνο της Οικουμένης, όπως τα ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Centers for Disease Control and Prevention) και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (National Institutes of Health). Αλλά ποια τα αποτελέσματα;

Για αποτελεσματικά διαγνωστικά τεστ ζωτικής σημασίας για μια μολυσματική έξαρση, κοιτάξτε στο εξωτερικό. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ή στη Γερμανία, ή στη Νέα Ζηλανδία, που έσπευσαν να δοκιμάσουν τις μάζες προτού γίνει γνωστό ότι πολλοί ήταν άρρωστοι.

’Η για την εξαιρετική αντίδραση της Νότιας Κορέας, που επιλέχθηκε από τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη του Μέριλαντ, Λάρι Χόγκαν, ο οποίος δέχτηκε 500.000 συσκευές τεστ από τη Σεούλ για να αντισταθμίσει το έλλειμμα των ΗΠΑ. Η βοήθεια ονομάστηκε Επιχείρηση Enduring Friendship και ενόχλησε τον Τραμπ, τον πρόεδρο «America First».

Απλά γάντια. Περίπλοκοι αναπνευστήρες. Ειδικά χημικά εργαστηρίου. Δοκιμές. Επιχρίσματα. Μάσκες. Ρόμπες. Ασπίδες προσώπου. Νοσοκομειακά κρεβάτια. Πληρωμές έκτακτης ανάγκης από την κυβέρνηση. Οφέλη για αδρανείς εργαζόμενους. Ανακούφιση σε μικρές επιχειρήσεις. Καθένα έχει υποστεί χρόνιες ελλείψεις, σκληρή γραφειοκρατία ή κάποιο συνδυασμό εμποδίων.

«Αυτή η μνημειώδης αποτυχία της αποτελεσματικότητας των θεσμών θα αντηχήσει για το υπόλοιπο της δεκαετίας», δήλωσε ο Andreessen, ένας επενδυτής τεχνολογίας γνωστός για το πρόγραμμα περιήγησης Netscape στη δεκαετία του 1990.

Ωστόσο, ο Τραμπ χρησιμοποιεί τις καθημερινές ενημερώσεις του Λευκού Οίκου για να διεκδικήσει την επιτυχία και να μιλήσει για τους αριθμούς δημοσκόπησης, τις τηλεοπτικές βαθμολογίες, τις αγαπημένες θεωρίες για την επιστήμη και τον έπαινο που παίρνει από τους κυβερνήτες, οι οποίοι ενδέχεται να κινδυνεύουν να δουν τις πολιτείες τους σκόπιμα να μην παίρνουν βοήθεια από την Ουάσιγκτον αν δεν το κάνουν, να πουν κάτι ωραίο γι’ αυτόν.

«Πολλοί άνθρωποι αγαπούν τον Τραμπ, σωστά;» ρώτησε τον εαυτό του ο Τραμπ στην ενημέρωση της Δευτέρας. Και απάντησε πάλι στον εαυτό του: «Πολλοί άνθρωποι με αγαπούν. Τα βλέπετε όλη την ώρα, σωστά; Υποθέτω ότι είμαι εδώ για κάποιο λόγο… Και νομίζω ότι θα κερδίσουμε ξανά, νομίζω ότι θα κερδίσουμε σαρωτικά».

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Κονέκτικατ, Νεντ Λάμοντ, βρήκε κάτι ωραίο να πει για την κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα: Χαλαρώνει ορισμένους κανονισμούς. «Τώρα είπαν ότι μπορείτε να βρείτε το δικό σας ρυθμό», είπε ο κυβερνήτης. «Ενα καλό πράγμα είναι ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση φεύγει από το δρόμο μας».

Αυτό αποτελεί μία προσέγγιση της αμερικανικής διαφορετικότητας τώρα, μία εθνική κυβέρνηση να απαντάει σε μία εθνική κρίση, βγαίνοντας στην άκρη. «Το ιππικό δεν έρχεται». Αυτό ήταν που ώθησε τον Δρα Αρτενστιν στην υπέροχη τρέλα του με τις μάσκες.

Εάν το Εθνικό Στρατηγικό Απόθεμα (Strategic National Stockpile) έχει ωφελήσει το νοσοκομείο «Baystate Health» στη Δυτική Μασαχουσέτη, ο γιατρός Αρτενστιν, επικεφαλής των γιατρών εκεί, δεν το γνωρίζει.

Η εφεδρική ιατρική προμήθεια έκτακτης ανάγκης λειτούργησε το 2015, σπεύδοντας να στείλει 50 δόσεις botulinum antitoxin στο Οχάιο όταν οι άνθρωποι έτρωγαν κακές πατάτες σε εκκλησιαστικό γεύμα. Ενα άτομο πέθανε, δεκάδες αρρώστησαν, αλλά η αλλαντίαση χτυπήθηκε. Αλλά στη σημερινή πανδημία, το απόθεμα αποστραγγίστηκε πριν κορυφωθεί.

Ο Δρ Αρτενστιν και η ομάδα του μπλέχτηκαν σε ένα «παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος» για να διατηρήσουν τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και το προσωπικό τους προστατευμένο με τα πιο βασικά εργαλεία. Οι αγορές ήταν γνωστό ότι κατέρρεαν σε κάθε στάδιο μιας συναλλαγής τις τελευταίες έξι εβδομάδες, είπε, μερικές φορές επειδή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προφανώς πλειοδοτούσε έναντι της δικής του προσπάθειας για προμήθειες.

Ετσι, όταν το νοσοκομείο «Baystate Health» έμαθε για μια μεγάλη αποστολή τριπλών μασκών προσώπου και αναπνευστικών συσκευών N95 στην περιοχή, κατάλαβε ότι ήρθε η ώρα για ένα ταξίδι με το αυτοκίνητο. Το «Baystate Health» χρησιμοποιούσε έως και 2.000 μάσκες μίας χρήσης την ημέρα και υπέφερε από την έλλειψη.

Δύο μεταμφιεσμένα φορτηγά κατευθύνθηκαν προς το Νότο, αρκετά μέλη μιας ομάδας προμηθειών πήγαν αεροπορικώς και ο Δρ Αρτενστιν αποφάσισε ότι θα έπρεπε επίσης να πάει με το αυτοκίνητό του.

Αισθάνθηκε ότι μπορούσε να βοηθήσει ένας εκτελεστικός στην όλη κατάσταση, είπε στο «Associated Press».

Το νοσοκομείο «Baystate Health» πληρώνει πέντε φορές την κανονική τιμή για τις μάσκες και ανακάλυψε ότι μόνο το ένα τέταρτο της αρχικής παραγγελίας θα ήταν διαθέσιμο. Αλλά η ομάδα πήγε στην απομακρυσμένη αποθήκη και επιβεβαίωσε ότι οι μάσκες ήταν καλές. Στη συνέχεια, δύο πράκτορες του FBI, προσέχοντας για τυχόν παράνομη μεταπώληση, έδειξαν τα σήματά τους και άρχισαν να κάνουν ερωτήσεις. «Εκαναν τη δουλειά τους», είπε ο Δρ Αρτενστιν «και αυτό ήταν ΟΚ επειδή κάναμε και τη δουλειά μας».

Ομως το να περάσεις από το FBI δεν ήταν το τελευταίο εμπόδιο. Σύμφωνα με τους πράκτορες του FBI το υπ. Εσωτερικής Ασφάλειας, εξετάζει εάν οι μάσκες της συγκεκριμένης αποστολής έπρεπε να διατεθούν αλλού. Ο γιατρός με όλη αυτή την καθυστέρηση άρχισε να ανησυχεί. Οδηγώντας στην επιστροφή και με την αποστολή ακόμα σε αβεβαιότητα, ο γιατρός έκανε τηλέφωνα για να «προσπαθήσει να ξεπαγώσει λίγο αυτήν την παγωμένη κατάσταση». Ο διευθύνων σύμβουλος του νοσοκομείου «Baystate Health» επικοινώνησε με τον βουλευτή της Μασαχουσέτης Richard Neal και πρόεδρο μιας ισχυρής επιτροπής της Βουλής, ο οποίος ανέλαβε την υπόθεση. Η αποστολή τελικά εκκαθαρίστηκε και τα φορτηγά ξεκίνησαν μέσω του βορειοανατολικού διαδρόμου.

Ο γιατρός έλαβε ένα τηλεφώνημα γύρω στα μεσάνυχτα ότι οι μάσκες έρχονταν με τα φορτηγά και έτσι το πρόβλημα της συγκεκριμένης έλλειψης έβαινε σε λύση. Ομως τότε που μιλούσε με το «ΑΡ» απέμεναν δύο ημέρες μέχρι να υπάρξει πλήρης έλλειψη από προστατευτικές ρόμπες της μίας χρήσης.

Τα δημόσια ινστιτούτα μετριούνται για την αποτελεσματικότητά τους από την προοπτική τους καθώς και από την ανταπόκρισή τους. «Γιατί δεν το είδατε αυτό να έρχεται;» είναι η ερώτηση που δέχονται όταν τα πράγματα πάνε στραβά – όταν οι τρομοκράτες χτυπούν, τυφώνες πλημμυρίζουν μια πόλη, φτάνει μια πανδημία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες το είδαν αυτό να έρχεται πριν από 15 χρόνια και ακόμα δεν ήταν προετοιμασμένες.

«Εάν μια πανδημία χτυπήσει, η χώρα μας πρέπει να έχει μια ικανότητα άμεσης αντίδρασης που θα μας επιτρέψει να φέρουμε ένα νέο εμβόλιο γρήγορα και να το κατασκευάσουμε αρκετά γρήγορα, ώστε να ανοσοποιήσουμε κάθε Αμερικανό από το πανδημικό στέλεχος», δήλωσε ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους σε μία έκκληση για ετοιμότητα το 2005.

Ο κύριος στόχος ήταν «η ικανότητα κάθε Αμερικανού να έχει ένα εμβόλιο σε περίπτωση πανδημίας, ανεξάρτητα από τον ιό», δήλωσε ο Michael Leavitt, τότε γραμματέας Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών.

Πολλές από τις ανάγκες του σήμερα αναμενόντουσαν μέσα από ένα συνδυασμό ομοσπονδιακών και πολιτειακών σχεδίων.

Στα χρόνια που πέρασαν όλα αθετήθηκαν. Περισσότεροι πόλεμοι, μεγαλύτερη καθυστέρηση.

Η προνοητικότητα έγινε παρελθόν. Και αν ακούει κάποιος τον Τραμπ, είναι σαν να μην υπήρχε ποτέ. «Απρόβλεπτο πρόβλημα», είπε ο Τραμπ για την πανδημία. «Ηρθε από το πουθενά».