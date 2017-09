Ο Νίκος Γκάλης έτοιμος για το πάνθεον του μπάσκετ

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει κι ο «θεός του ελληνικού μπάσκετ» ετοιμάζεται για έναν ακόμα άθλο. Ο Νίκος Γκάλης είναι έτοιμος για τη μεγαλύτερη διάκριση με την είσοδό του στο Hall Of Fame. Ο πρωτεργάτης της επιτυχίας του 1987, ο άνθρωπος που κατάφερε να φέρει το ελληνικό μπάσκετ σε όλα τα σπίτια και να κάνει χιλιάδες παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, ετοιμάζεται να σηκώσει τη σημαία της χώρας μας και πάλι ψηλά. Ο «γκάνγκστερ» αυτή τη φορά δεν φόρεσε το κοντό σορτσάκι του αλλά το πορτοκαλί σακάκι και την Παρασκευή το βράδυ (ώρα Νέας Υόρκης) θα εισαχθεί στο Hall Of Fame του NBA. Την Πέμπτη έγινε η παρουσίαση της «τάξης» του 2017 όπου μαζί με το όνομα του Νίκου Γκάλη, στη λίστα βρίσκονται και αυτά των Τρέισι ΜακΓκρέιντι, Μπιλ Σελφ, Ρεμπέκα Λόμπο, Μάφετ ΜακΓκρόου, Ρόμπερτ Χιουζ, Τζέρι Κράουζε, Τζορτζ ΜακΓκίνις, Ζακ Κλέιτον, Μάνι Τζάκσον.

Ο Γκάλης δήλωσε πως είναι πολύ χαρούμενος και περήφανος που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε αυτήν τη μοναδική στα χρονικά στιγμή για τη χώρα μας και το μπάσκετ. Πλέον περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε την εισαγωγή του στο Hall Of Fame από τον μεγάλο αντίπαλό του Μπομπ ΜακΑντου, με τον οποίο μας είχαν χαρίσει επικές μάχες στα ματς του Αρη και της Μιλάνο στα τέλη στης δεκαετίας του 80.

Στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε πριν την επίσημη εκδήλωση τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο μεγάλος Νικ του ελληνικού μπάσκετ και αθλητισμού δήλωσε πως είναι πολύ χαρούμενος και περήφανος που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε αυτήν τη μοναδική στα χρονικά στιγμή για τη χώρα μας και το σπορ και φυσικά όλοι περιμένουμε με μεγάλη περηφάνια να δούμε την εισαγωγή του, στο πάνθεο των μπασκετμπολιστών του κόσμου.

Ο Νίκος Ζήσης υποκλίθηκε μέσω Twitter στον Νίκο Γκάλη, ο οποίος θα ενταχθεί και επίσημα σε λίγες ώρες στο Hall Of Fame. Ο γκαρντ της Μπάμπεργκ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter μία φωτογραφία του Νίκου Γκάλη, γράφοντας: «Σεβασμός. Συγχαρητήρια για την ένταξη στο Hall Of Fame. Η ύψιστη μπασκετική διάκριση». Κι ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, μίλησε μέσω twitter γι’ αυτό, γράφοντας: «Πολύ μεγάλη τιμή για την Ελλάδα η είσοδος του τεράστιου Νίκου Γκάλη στο Naismith Hall of fame. Νικ σε ευχαριστούμε για όσα μας χάρισες».

Βαγγέλης Ζορμπάς