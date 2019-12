Ο ομογενής Αρθουρ Σπύρου νέος Πρέσβης της Αυστραλίας στην Αθήνα

Καθήκοντα πρέσβη της Αυστραλίας στην Αθήνα αναλαμβάνει ο ομογενής διπλωμάτης Αρθουρ Σπύρου (Arthur Spyrou), όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Μαρίζ Πέιν (Marise Payne).

Οπως αναφέρει η «Canberra Times», ο Σπύρου διαδέχεται την μέχρι πρότινος πρέσβη της Αυστραλίας, Κέιτ Λόγκαν (Kate Logan), ενώ θα έχει υπό την αρμοδιότητά του και άλλες δυο χώρες, και συγκεκριμένα τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με έδρα όμως την Αθήνα. Πρόκειται για το νέο σταθμό στη σταδιοδρομία του ομογενούς διπλωμάτη, μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου και υπηρετούσε μέχρι σήμερα.

New beginnings in store as we’re nearing the end of the year. Minister Payne announced Arthur Spyrou (@AusAmbUAE ) as the next 🇦🇺 Ambassador to 🇬🇷.👏Our new Ambassador will also be accredited to 🇧🇬&🇷🇴. Stay tuned as this account will change to his channel! https://t.co/6tBeyh8Wex pic.twitter.com/NptioB6afY

