Ο ομογενής δήμαρχος του Κλιαργουότερ Γ. Κρητικός και η διαχείρισή του για Σαϊεντολογία

ΚΛΙΑΡΓΟΥΟΤΕΡ. ΦΛΟΡΙΔΑ. Το 2015, όταν μετέβη στην Ελλάδα ως μεταφορέας για ένα πρόγραμμα δωρεών μυελού των οστών για να παραδώσει πλάσμα αίματος για έναν ασθενή, ο κ. Γιώργος Κρητικός (George Cretekos) δεν έκανε άμεσα γνωστό, το ποιος ήταν στον οδηγό που τον παρέλαβε.

Η «ανάκριση» όμως συνεχίστηκε και ο κ. Κρητικός, με τα πολύ καλά ελληνικά που μιλάει, του αποκάλυψε πως είναι δήμαρχος στο Κλιαργουότερ της Φλόριδας.

«Δήμαρχος!» φώναξε ο οδηγός και αναβόσβησε τα φώτα του οχήματος θέλοντας να δείξει πως είχε επιβάτη κάποιο σημαντικό πρόσωπο. Ο κ. Κρητικός ντράπηκε και ανέφερε πως στον τόπο του, στο Τάρπον Σπρινγκς, ακόμη και 70 χρόνια μετά τον φωνάζουν «Georgie».

«Ηταν ωραία να νιώθεις αυτού του είδους την αγάπη», είπε ο κ. Κρητικός στον «Ε.Κ.» ενθυμούμενος την επίσκεψή του στην πατρίδα, αλλά και την πόλη του, το Τάρπον Σπρινγκς, το οποίο είναι γνωστό για την ελληνική κοινότητά του, σφουγγαράδων και εμπόρων. Το σφουγγαράδικο του παππού του άλλωστε, το «George N. Cretekos» είναι καταγεγραμμένο στο αρχείο των ΗΠΑ για «Historic Places».

Ετσι, είναι λίγο παράξενο που ο χαμηλών τόνων κ. Κρητικός, ο οποίος πέρασε 36 χρόνια ως βοηθός του αείμνηστου γερουσιαστή, Bill Young, βρέθηκε να προσπαθεί να χειριστεί το ευαίσθητο και περιστασιακά αμφιλεγόμενο θέμα της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας, που αγόραζε το ένα κτίριο μετά το άλλο στο κέντρο της Δυτικής Φλόριδας και μίας παράκτιας πόλης 107.685 κατοίκων.

Η εκκλησία αυτή, που έχει δεχθεί επικρίσεις, επιχειρεί να ελέγξει τα ακίνητα στο κέντρο του Κλιαργουότερ για να δημιουργήσει μία περιοχή λιανικού εμπορίου που θα λειτουργεί υπό τη διαχείρισή της και επίβλεψη, έγραψε η «Tampa Bay Times».

Αυτό θέτει τον κ. Κρητικό σε θέση να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση ως προς τα δικαιώματα της Εκκλησίας να αγοράσει ακίνητα από τη μία και τις ανησυχίες των κατοίκων από την άλλη, πως μπορεί να αποκλειστούν από το κέντρο της πόλης τους, με τους Σαϊεντολόγους να βάζουν κάμερες και να λέγεται πως παρακολουθούν ανθρώπους.

«Είναι διεστραμμένο», είπε ο κ. Κρητικός, αναφερόμενος σε κάποια κάλυψη που κάνει την Εκκλησία να φαίνεται σα να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα είδος Θεοκρατίας.

«Εχουν μεγάλη παρουσία στο κέντρο της πόλης και είναι πολύ ‘ορατοί’ αλλά δεν παρενοχλούν ανθρώπους που επισκέπτονται, ενώ τείνουν να μένουν εντός των ομάδων τους», είπε, όπου έχουν κέντρα, και χρεώνουν μέλη 100.000 δολ. για να αποκτήσουν υπερδυνάμεις.

Οι Σαϊεντολόγοι έχουν αγοράσει ακίνητα αξίας πάνω από 260 εκατ. δολάρια στο Κλιαργουότερ, που είναι διάσημο για τις παραλίες του. Εκεί πηγαίνει ο κόσμος αντί για το κέντρο, όπου η Εκκλησία αγόρασε περισσότερα από 67 κτίρια και αναζητά να αγοράσει και άλλα.

«Εχουν τον τρόπο τους να κάνουν πράγματα και η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας είναι ορισμένες φορές το δικό της χειρότερο τμήμα χειρισμού των δημοσίων σχέσεών της. Δε συνειδητοποιούν ορισμένες φορές πως πρέπει να συμβιβαστείς για να καταφέρεις πράγματα και δεν μπορείς να το κάνεις πάντα με το δικό σου τρόπο», δήλωσε ο κ. Κρητικός, ο οποίος είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει μία προσέγγιση λογικής με τη συχνά ταραχώδη Σαϊεντολογία, ενδεικτική της συνείδησης ενός άντρα που σκεφτόταν να γίνει ιερέας και του οποίου η ζωή έχει θρησκευτική προσέγγιση.

Ακολούθησε την πολιτική, έχοντας αποφοιτήσει από το Davidson College στη Βόρεια Καρολίνα και έχοντας αποκτήσει master στη Δημόσια Διοίκηση από το University of Pittsburgh’s Graduate School of Public and International Affairs.

«Γιατί όχι ιερέας;», ρωτήσαμε τον κ. Κρητικό. «Δεν είμαι καλός με τη μελωδία», απάντησε, σημειώνοντας πως ο ιερέας στο ναό που πήγαινε όταν ήταν νέος «μου υπενθύμιζε πως η εκκλησία χρειάζεται καλούς λαϊκούς, όσο και καλούς ιερείς… προσπάθησα να ανταπεξέλθω στην πρόκληση μέσω της υπηρεσίας μου στο δημόσιο τομέα», στην πολιτική.

«Το Κλιαργουότερ παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός και η παραλία του είναι γνωστή ανά τον Κόσμο. Ο στόχος του ‘Imagine Clearwater’ είναι να φέρει αυτή την επιτυχία στον πυρήνα του κέντρου και για τους κατοίκους του να αγκαλιάσουν το κέντρο ως ‘δεύτερη γειτονιά’ τους», είπε.

