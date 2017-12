Η «NYT» παρουσιάζει τον ομογενή εστιάτορα Dean Poll και την ιστορία πίσω από το «Gallaghers»

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο γνωστός ομογενής εστιάτορας Dean Poll έχει κάνει αρκετή δουλειά για να αποκαλύψει την ιστορία πίσω από το «Gallaghers», το 90 χρόνων «steakhouse», το οποίο κάποτε αποτελούσε στέκι για γκάνγκστερς και αστεριών του Broadway, άνεφερε ο James Barron της New York Times σε άρθρο με τίτλο «The Search for History in a Runyonesque Enclave».

Το «Gallaghers» βρίσκεται επί της 52ης Οδού μεταξύ της 8ης Λεωφόρου και της Λεωφόρου Μπρόντγουέι και είναι παρακείμενο με το Novotel Hotel. Βρίσκεται επίσης στην καρδιά των φημισμένων θεάτρων και οποιαδήποτε εποχή του χρόνου κι αν περάσεις υπάρχουν ουρές, διότι είναι διάσημο για τις μπριζόλες και άλλα εδέσματα.

Ακόμη και αυτοί που δεν έχουν χρόνο να απολαύσουν το γεύμα ή το δείπνο κοντοστέκονται και φωτογραφίζονται μπροστά στο ψυγείο, όπου το εστιατόριο διατηρεί τα κρέατα μέχρι να «ωριμάσουν».

Οπως έγραψε ο κ. Barron της «ΝΥΤ» κατά τη συνομιλία τους, o κ. Poll «αναμόχλευε» τις αναμνήσεις του και τις ιστορίες που γνωρίζει. «Το Luchow ‘πάει’», είπε. «Το Mama Leone. Τώρα, το Four Seasons, όπως το ξέραμε δεν θα το δούμε ποτέ ξανά».

Ανέφερε και το La Caravelle, ένα κομψό γαλλικό χώρο, που έκλεισε το 2004 και το Cattleman, ένα «steakhouse», όπου είχε τραγούδια κάθε βράδυ. Και αυτό, εδώ και καιρό «πάει». Επειτα μίλησε για το Gallaghers, ένα ναό για διασημότητες.

Υπήρξε στέκι για γκάνγκστερς και αστεριών του Broadway, αλλά και πολλών ακόμη, που ήταν χρεωμένοι στους πρώτους ή ερωτευμένοι με τους δεύτερους. Αργότερα, βρέθηκε στις σελίδες με «κουτσουμπολιά» λόγω πελατών όπως οι Gloria Vanderbilt, Muhammad Ali, Elizabeth Taylor και Michael Jackson, μεταξύ άλλων.

Αλλά το Gallaghers παραμένει. Ο κ. Poll το ανέλαβε το 2013 και προχώρησε σε μία ανακαίνιση 5 εκατ. δολαρίων. «Περισσότερο αποκατάσταση, παρά ανανέωση», διευκρίνησε.

Δεν πρόκειται για μία «διατήρηση», με τον όρο στον οποίο αναφέρονται οι ειδικοί. Το Gallaghers έχει ιστορία, αλλά ο κ. Poll, 60 χρόνων, αγόρασε το μέρος χωρίς να ξέρει πολλά περισσότερα από ό,τι θυμόταν από την παιδική του ηλικία ως γιος εστιάτορα.

Τη δεκατία του ’70, ο πατέρας του, είχε ένα εστιατόρια μερικά τετράγωνα μακριά στο Time & Life Building.

Οταν απέκτησε το Gallaghers άρχισε να εξερευνά, ανεβαίνοντας στους δύο άδειους ορόφους, στο κτίριο επάνω από το εστιατόριο που έμοιαζαν, όπως είπε «σαν στοιχειωμένο σπίτι στην Disneyland».

Ανακάλυψε στίβες με παλιά μενού, τασάκια, χαρτοπετσέτες για cocktail, «matchbooks», από διαφορετικές εποχές της μακράς ιστορίας του Gallaghers.

Μαζί με τους ειδικούς που προσέλαβε, άρχισε να ψάχνει την ιστορία του Gallaghers. Βρήκαν, μεταξύ άλλων, ότι πριν αλλάξει όνομα, το Νοέμβριο του 1927, ήταν κλαμπ και ονομαζόταν Club Evelyn, από την Evelyn Nesbit. Ορισμένοι τη θεωρούν το πρώτο «supermodel», διάσημη στην αλλαγή του 20ου αιώνα, καθώς πόζαρε για γλυπτά και τους πρώτους φωτογράφους μόδας.

Επίσης, γνωστή για τη σχέση της με τον αρχιτέκτοντα Stanford White, ενώ αργότερα παντρεύτηκε τον Harry K. Thaw, ένας ζηλιάρη βιομήχανο από το Pittsburgh. Το 1906, ο Thaw πυροβόλησε και σκότωσε τον White στο Madison Square Garden.

Η ιστορία της έγινε και ταινία υπό τον τίτλο «The Girl in the Red Velvet Swing», το 1995, με την Joan Collins, στα 22 της, να υποδύεται την Evelyn Nesbit.

Από την έρευνα, βρήκαν πως οι μπριζόλες που είχε το Club Evelyn, τις προμήθευε η Helen Gallagher, η οποία θα γινόταν πρώην σύζυγος του αστέρα του Broadway, Jack Solomon. Εναν άντρα που ήθελε να ερευνήσει ο κ. Poll, καθώς υπήρχαν φωτογραφίας στο εστιατόριο και ήταν συνέταιρος και αργότερα σύζυγός της.