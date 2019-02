Ο ομογενής καθηγητής Δημήτριος Δημητριάδης αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

ΑΘΗΝΑ. Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε τον καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC), Δημήτριο Δημητριάδη (Demetriοs Demetriadis), αντεπιστέλλον μέλος της -προερχόμενο από Ελληνες επιστήμονες του εξωτερικού- στον κλάδο της Επείγουσας Ιατρικής στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

Ακολουθεί συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα του κ. Δημητρίου Δημητριάδη.

1. Εκπαίδευση

Ο Καθηγητής Δ. Δημητριάδης γεννήθηκε στην Κύπρο. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976. Έκανε την ειδικότητά του στη Χειρουργική στο Γιοχάνεσμπουργκ, στο Πανεπιστήμιο Witwatersrand στη Νότια Αφρική, και έλαβε το διδακτορικό του από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

2. Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Πορεία

Στη συνέχεια, πέρασε από τις ακαδημαϊκές βαθμίδες του Πανεπιστημίου του Witwatersrand στο Γιοχάνεσμπουργκ και έγινε τακτικός Καθηγητής και Πρόεδρος της Χειρουργικής το 1991. Σημαντικότατη είναι η συμβολή του στην οργάνωση της Μονάδας Τραύματος και Εγκαυμάτων του νοσοκομείου Baragwanath της Νότιας Αφρικής, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών στον κόσμο και διαθέτει 3.700 κλίνες. Αύξησε τα κεφάλαια και σχεδίασε την ανέγερση ενός σύγχρονου χώρου επείγουσας αντιμετώπισης και ανάνηψης από το τραύμα, καθώς και μια σύγχρονη Μονάδα Εγκαυμάτων.

Η Μονάδα Εγκαυμάτων αποτελείτο από 24 κρεβάτια, 4 κρεβάτια Εντατικής Θεραπείας, ένα χειρουργείο, εργαστήριο κυτταροκαλλιεργειών, καθώς και εγκαταστάσεις αποκατάστασης και εκπαίδευσης, κατέστη δε η πιο σύγχρονη στην Αφρική και εδέχετο ασθενείς από όλη τη Νότια Αφρική και τις γειτονικές χώρες.

Το 1991 εξελέγη τακτικός Καθηγητής και επικεφαλής της Χειρουργικής στο νοσοκομείο Baragwanath, στο Πανεπιστήμιο Witwatersrand του Γιοχάνεσμπουργκ.

Το 1993 προσελήφθη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, στο Λος Άντζελες, μετά από διεθνή έρευνα, στη θέση του τακτικού Καθηγητή Χειρουργικής, για την αναδιοργάνωση του τμήματος τραύματος, επείγουσας χειρουργικής και χειρουργικής εντατικής θεραπείας. Το Ιατρικό Κέντρο της Νότιας Καλιφόρνιας (LAC + USC) είναι το μεγαλύτερο κέντρο τραυμάτων στην Καλιφόρνια και τις ΗΠΑ και ακρογωνιαίος λίθος της αντιμετώπισης τραύματος και επείγουσας χειρουργικής στο Los Angeles.

Υπό την ηγεσία του, η Κλινική Τραύματος, Επείγουσας Χειρουργικής και Χειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου USC, εξελίχθηκε σε ένα από τα πρωτοπόρα κέντρα τραύματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2004 , σε στενή συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, καθιέρωσε το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Αντιμετώπισης Τραύματος του Ναυτικού Των Ηνωμένων Πολιτειών. Τούτο είναι το κύριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση τραυμάτων στο Ναυτικό για τη χώρα και έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 3.500 άτομα του αμερικανικού ναυτικού. Τα τελευταία τρία χρόνια το πρόγραμμα παρέχει επίσης εκπαίδευση σχετική με το τραύμα για την Ισραηλινή Άμυνα.

3. Έρευνα

Στον τομέα της έρευνας και των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, ο καθηγητής Δημητριάδης δημοσίευσε 649 PubMed επιστημονικές μελέτες (αναφέρθηκε 21.749 φορές, h-δείκτης 73), και είναι σήμερα ο χειρουργός τραύματος με τις περισσότερες δημοσιεύσεις στις ΗΠΑ. Το έργο του για την επιλεκτική μη χειρουργική αντιμετώπιση των τραυμάτων από πυροβολισμούς στην κοιλιακή χώρα (Demetriades D, Velmahos G, Cornwell et al. Selective nonoperative management of gunshot wounds of the anterior abdomen. Arch Surg.1997), τραυματισμοί πυροβολισμών στο ήπαρ (Demetriades D, Gomez H, Chahwan S, Charalambides K, Velmahos G, et al. Gunshot injuries to the liver: the role of selective nonoperative management. J Am Coll Surg. 1999) και διαπεραστικοί τραυματισμοί σε στερεά κοιλιακά όργανα (Demetriades D, Hadjizacharia P, Constantinou C, et al. A Selective nonoperative management of penetraning abdominal solid organ injuries. Ann Surg. 2006) είχε σημαντικό αντἰκτυπο στη διαχείριση αυτών των τραυματισμών.

Πριν από αυτή την έρευνα, το πρότυπο περίθαλψης ήταν η διερευνητική λαπαροτομία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μη θεραπευτικές λαπαροτομές σε περίπου 25% των ασθενών και σημαντικές επιπλοκές που σχετίζονταν με τη μη θεραπευτική επέμβαση.

Αρχικά, το έργο αυτό αντιμετωπίστηκε με μεγάλο σκεπτικισμό επειδή αμφισβήτησε το μακροχρόνιο δόγμα και τις δεκαετίες καθιερωμένων πρακτικών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η μέθοδος αυτή έχει γίνει ευρέως γνωστή στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, έχει γίνει το πρότυπο φροντίδας και έχει υιοθετηθεί σε εθνικές κατευθυντήριες γραμμές.

Η ιστορία αυτής της συμβολής και τα εμπόδια για την υπέρβαση του μακρόχρονου δόγματος παρουσιάστηκαν στο Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών, Excelsior keynote lecture και δημοσιεύθηκε στο J Am Coll Surg. (Demetriades D. Civilian and Military Trauma: Training to Successfully Intervene and Save Lives. J am Coll Surg.2018).

4. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Στον τομέα της Εκπαίδευσης, ο καθηγητής Δημητριάδης ίδρυσε και διηύθυνε το εργαστήριο

“Fresh Tissue Dissection Lab”, το οποίο λειτουργεί με βάση πρωτοποριακές μεθόδους καρδιαγγειακής αιμάτωσης και μηχανισμού αερισμού στα σώματα νεκρών ανθρώπων , με σκοπό την κατάρτιση σε ρεαλιστικές συνθήκες. Αυτό το εργαστήριο θεωρείται κορυφαίο κέντρο εκπαίδευσης στη χώρα και χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της Χειρουργικής και από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και την Ισραηλινή Άμυνα για τη σχετική με το τραύμα εκπαίδευση. Το 2017 στο εργαστήριο αυτό χρησιμοποιήθηκαν 151 σώματα που αξιοποιήθηκαν για την εκπαίδευση 2.255 ιατρών σε 6.092 επεμβάσεις.

Ο Καθηγητής Δημητριάδης , οργανώνει σε ετήσια βάση το USC National Trauma, Emergency Surgery and Surgical Critical Care Symposium, το οποίο είναι το μεγαλύτερο συνέδριο που διοργανώνεται επί 26 συναπτά έτη στην Καλιφόρνια και αφορά το τραύμα.

Έλαβε 24 βραβεία διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης διάκρισης από το USC, αυτή του “Master Teacher”. Το 2018 τιμήθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών για τη συμβολή του στη χειρουργική εκπαίδευση και έγινε μέλος στην “Academy of Master Surgeon Educators”.

Το βιβλίο του “Atlas of Surgical Techniques in Trauma” απέσπασε το πρώτο βραβείο του British Medical Association και μεταφράστηκε σε 4 γλώσσες.

5. Ηγετικές θέσεις

Υπηρέτησε σε πολύ σημαντικές ηγετικές θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα, υπήρξε ή είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών, της Επιτροπής για το Τραύμα του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών, Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών, Αντιπρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργικής του Τραύματος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργικής του Τραύματος, καθώς και της Επιτροπής Υποτροφιών και Βραβείων της Αμερικανικής Ένωσης Χειρουργικής του Τραύματος, της Επιτροπής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργικής του Τραύματος. Επίσης, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του FDA (Food and Drug Administration) σε ό,τι αφορά στα προϊόντα αίματος.

6. Εθνική και διεθνής αναγνώριση

O καθηγητής Δημητριάδης είναι αναγνωρισμένος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχει παρουσιάσει περισσότερες από 800 διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής ή καθηγητής στις ΗΠΑ και σε άλλες 40 χώρες. Έχει εκπαιδεύσει και καθοδηγήσει πολλούς χειρουργούς από διάφορες χώρες, πολλοί από τους οποίους κατέχουν κορυφαίες ηγετικές θέσεις στην ιατρική, σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Είχε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση ενός σύγχρονου κέντρου τραυμάτων στο Shenzhen της Κίνας (πληθυσμός 18 εκατομμυρίων ανθρώπων). Το πρόγραμμα αυτό έλαβε κορυφαίο βραβείο από την κυβέρνηση το 2017 για τη βελτίωση της αντιμετώπισης του τραύματος. Έγινε εθνικό γεγονός στην Κίνα και παρουσιάστηκε στο κινεζικό Discovery Channel (τηλεθέαση 400 εκατομμυρίων ανθρώπων).

Τιμήθηκε από την κυβέρνηση της Κίνας, ως ένας από τους “ 1.000 κορυφαίους επιστήμονες διεθνώς”. To 2018 διορίστηκε αντιπρόεδρος της εθνικής συμβουλευτικής επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία σύγχρονων τρόπων αντιμετώπισης τραύματος στην Κίνα.

Έλαβε πολλά βραβεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έλαβε τιμητικές διακρίσεις και αναγνώριση σε περισσότερες από 40 χώρες αλλά και από πολλά πανεπιστήμια της Αμερικής.

Τιμήθηκε από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία με το βραβείο «Lifetime Achievement Award», έγινε μέλος της Ακαδημίας Κορυφαίων Χειρουργών από το Αμερικανικό Κολλέγιο Χειρουργών, παρουσίασε το Scudder Oration του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών, τιμήθηκε από το Royal Australasian College of Surgeons, από τη Society of Visceral Surgeons Switzerland, από το Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, από τη Swiss Trauma Society, από το British Journal of Surgery, από την Societat Catalana de Cirurgia στην Ισπανία, από το US Military and American College of Surgeons Excelsior Surgical Society, από την κινεζική κυβέρνηση, από την Διακεκριμένη Υπηρεσία της FDA και από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

7. Παγκόσμια δράση στις διεθνείς καταστροφές

Έχει συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες για την παγκόσμια υγεία και έχει βοηθήσει στην αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών και προβλημάτων με την αποστολή πολυδιάστατων ομάδων ιατρών και νοσοκόμων αλλά και προμηθειών , όπως στους καταστροφικούς σεισμούς στην Αϊτή και το Νεπάλ αλλά και σε φτωχές χώρες όπως τα Νησιά του Ειρηνικού.

8. Συνεισφορά στην Ελληνική Ιατρική

Συνεργάστηκε στενά με ελληνικά και κυπριακά ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς. Βοήθησε περισσότερους από 100 γιατρούς από την Ελλάδα και την Κύπρο να λάβουν μεταπτυχιακές σπουδές, αρχικά στη Νότιο Αφρική και αργότερα στις ΗΠΑ. Πολλοί από αυτούς κατέχουν πλέον ηγετικές θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Υπηρέτησε ως σύμβουλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) με σκοπό να παρέχει στην κυβέρνηση της Κύπρου οδηγίες σχετικές με την αντιμετώπιση και φροντίδα του τραύματος.

Παρέχει συνεχώς, για περισσότερα από 30 χρόνια, συμβουλές και βοήθεια στην κυβέρνηση της Κύπρου σχετικά με ζητήματα αντιμετώπισης και περίθαλψης τραύματος. Εκπαιδεύει στο Λος Άντζελες, γιατρούς και νοσηλευτές από την Κύπρο, για την ανάπτυξη προγράμματος τραύματος, μητρώου τραύματος πρωτόκολλων τραύματος και προγράμματος βελτίωσης ποιότητας αντιμετώπισης τραύματος. Συμμετέχει στη διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων τραύματος στην Κύπρο επί 28 συναπτά έτη.