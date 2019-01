Ο ομογενής ενδυματολόγος Μαίρη Ζόφρη (Ζαφειροπούλου) υποψήφια για Οσκαρ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Μπορεί οι 10 υποψηφιότητες για Οσκαρ της ταινίας «Η Ευνοούμενη» (The Favourite) του Γιώργου Λάνθιμου να έχουν τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, υπάρχουν ωστόσο αρκετές ακόμη ελληνικές υποψηφιότητες στα φετινά Οσκαρ.

Στην κατηγορία «Καλύτερα Κοστούμια» υποψήφια είναι η ομογενής Μαίρη Ζόφρη – Ζαφειροπούλου (Mary Zophres) για την δουλειά της στην ταινία «The Ballad of Buster Scruggs» των αδερφών Κοέν. Η Μαίρη Ζόφρη, είναι πρώτη ξαδέλφη της δημοσιογράφου Ντόντι Τσιαντάρ (Dody Tsiantar), συζύγου του Μιχάλη Ιγνατίου.

Η συγκεκριμένη υποψηφιότητα για Οσκαρ αποτελεί και την τρίτη κατά σειρά για την γνωστή ενδυματολόγο, η οποία έχει επιμεληθεί τα κοστούμια για όλες σχεδόν τις ταινίες των αδερφών Κοέν. Η Μαίρη Ζόφρη έχει καταγωγή από τα Ιωάννινα, γεννήθηκε στο Φόρτ Λόντερντείλ της Φλόριδας το 1964 από Έλληνα πατέρα, είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Μάρεϊ Βαλεριάνο και έχει σπουδάσει Ιστορία Τέχνης.

Ξεκίνησε την συνεργασία της με τους αδερφούς Κοέν το 1994 για την ταινία «The Hudsucker Proxy» και έκτοτε αποτελεί μόνιμη συνεργάτιδά τους. Εχει σχεδιάσει τα κοστούμια για τις ταινίες «Fargo» (1996), «The Big Lebowski» (1998), «O Brother, Where Art Thou?» (2000), «The Man Who Wasn’t There» (2001), «Intolerable Cruelty» (2003), «The Ladykillers» (2004), «No Country for Old Men» (2007), «Burn After Reading» (2008), «A Serious Man» (2009), «True Grit» (2010), «Inside Llewyn Davis» (2013) και «Hail, Caesar!» (2016) μεταξύ άλλων.

Η δουλειά της για τις ταινίες «True Grit» και «La La Land» (2016) της χάρισαν την υποψηφιότητα για το χρυσό αγαλματίδιο, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Εχει συνεργαστεί, πέρα από τους Κοέν, με κορυφαίους Αμερικανούς σκηνοθέτες, όπως ο Στιβεν Σπίλμπεργκ για τα «Πιάσε με αν μπορείς» «Τhe Terminal» και το τελευταίο μέρος του «Ιντιάνα Τζόουνς», ο Κρίστοφερ Νόλαν για το «Interstellar» , ο Ντάμιεν Γκαζέλ και ο Μπόμπι Φαρέλι.

Θυμίζουμε επίσης πως τον Δεκέμβριο του 2018, η Μαίρη Ζόφρη τιμήθηκε στο «Museum of the Moving Image» της Αστόρια, όπου προβλήθηκε και η ταινία για την οποία διεκδικεί φέτος το Οσκαρ. Στον χώρο του μουσείου εκτέθηκαν επίσης 16 από τα κοστούμια των ηθοποιών της ταινίας «The Ballad of Buster Scruggs» καθώς και αρκετά εικονογραφημένα σενάρια και σκίτσα της γνωστής ενδυματολόγου.