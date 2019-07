Ο ομογενής σεφ Καλομπάρης θα πληρώσει $8 εκατ. για μισθούς που δεν κατέβαλε σε εργαζομένους

Ο διάσημος ομογενής σεφ της Αυστραλίας, Τζορτζ Καλομπάρης (George Calomparis) παραδέχθηκε ότι είχε καταβάλει μικρότερους μισθούς, κατά περίπου 8 εκατ. Αυστραλίας (5,62 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) σε εκατοντάδες εργαζομένους στα εστιατόριά του μέσα σε μια εξαετία.

Ο κ. Καλομπάρης -που έγινε παγκοσμίως διάσημος μέσω του τηλεοπτικού σόου «Masterchef»- δήλωσε ότι θα αποπληρώσει τους 515 εν ενεργεία και πρώην υπαλλήλους τους που υποαμείβονταν από το 2011 έως το 2017.

«Ζητάμε συγγνώμη από όλα τα μέλη της ομάδας μας που επηρεάστηκαν, πρώην και εν ενεργεία», ανέφερε ο κ. Καλομπάρης σε ανακοίνωση. «Είναι προτεραιότητά μας να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι υπάλληλοί μας νιώθουν πως τους σεβόμαστε, τους ανταμείβουμε και τους στηρίζουμε στα καθήκοντά τους».

Celebrity chef George Calombaris has been slapped with a fine for short changing restaurant staff almost $8 million. @LanaMurphy #9News pic.twitter.com/ndS2565yTN

Το γεγονός ότι υποαμείβονταν οι εργαζόμενοι αποκαλύφθηκε ύστερα από τετραετή έρευνα του Συνηγόρου Δίκαιης Εργασίας της Αυστραλίας, που εξετάζει καταγγελίες για εργασιακά ζητήματα.

Στον ομογενή σεφ επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 200.000 δολαρίων Αυστραλίας στο πλαίσιο μιας λεγόμενης «πληρωμής μεταμέλειας».

Το συνδικάτο εργαζομένων στον κλάδο φιλοξενίας της Αυστραλίας, το United Voice, χαρακτήρισε το πρόστιμο πολύ μικρό.

MADE Establishment, owned by celebrity chef George Calombaris, has agreed to back-pay $7.8 million to more than 500 underpaid employees pic.twitter.com/kzkPq76HWx

— ABC Melbourne (@abcmelbourne) July 17, 2019