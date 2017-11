Ο ομογενής Τ. Ποντέστα αποχωρεί από την «Podesta Group» εν μέσω έρευνας από τον Μόλερ

OYAΣΙΓΚΤΟΝ. Ο ομογενής Τόνι Ποντέστα (Anthony T. Podesta) αποχωρεί από την εταιρεία παροχής υπηρεσίας λόμπι που ο ίδιος ίδρυσε, την «Podesta Group», σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η εταιρεία ερευνάται από τον Ρόμπερτ Μόλερ, τον ειδικό ανακριτή στην υπόθεση της Ρωσίας.

Ο Τόνι Ποντέστα είναι αδερφός του Τζον Ποντέστα (John Podesta) που ήταν ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον στις περυσινές εκλογές.

The biggest story yesterday, the one that has the Dems in a dither, is Podesta running from his firm. What he know about Crooked Dems is….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Οκτωβρίου 2017