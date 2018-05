Ο ομογενής George Stamas εταιρικός συνεργάτης της Gibson, Dunn & Crutcher LLP

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο ομογενής George Ρ. Stamas είναι ένας εκ των 4 νέων εταιρικών συνεργατών της διεθνούς νομικής εταιρίας Gibson, Dunn & Crutcher LLP.

Ο κ. Stamas, θα εργαστεί ως senior partner στα γραφεία της Gibson, Dunn & Crutcher LLP, που ιδρύθηκε το 1890 στο Λος Αντζελες, στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Οι άλλοι τρεις νέοι συνεργάτες της εταιρίας είναι οι Mark Director, Andrew Herman και Alexander Fine. Και οι 4 προέρχονται από την Kirkland & Ellis και θα συνεχίζουν να εργάζονται επί εταιρικών νομικών θεμάτων, συγχωνεύσεις, εξαγορές και πρακτικές ιδιωτικών κεφαλαίων.

«Είμαστε χαρούμενοι που προσθέτουμε αυτή την διακεκριμένη ομάδα στην εταιρία», δήλωσε ο Ken Doran, πρόεδρος και διευθύνων εταίρος της Gibson Dunn. «Οι George, Mark, Andrew και Alex, είναι ταλαντούχοι δικηγόροι, υψηλής εκτίμησης και ενεργοί στην ανάπτυξη επιχειρήσεων. Εχουν ισχυρές επαφές στη νομική και επιχειρηματική κοινότητα σε D.C., Νέα Υόρκη και διεθνώς. Επιπρόσθετα θα ενδυναμώσουν σημαντικά της πρακτικές μας σε M&A (συγχωνεύσεις και εξαγορές), ιδιωτικά κεφάλαια και εταιρικές υποθέσεις όχι μόνο στην Ανατολική Ακτή, αλλά παγκόσμια», πρόσθεσε..

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην εταιρία», δήλωσε ο κ. Stamas. «Για καιρό θαυμάζουμε την κουλτούρα της Gibson Dunn και την συνεργατική της προσέγγιση ως προς την εξυπηρέτηση των πελατών. Δεσμευόμαστε στην συμμετοχή στην ομάδα και την περαιτέρω ανάπτυξη των πρακτικών μας μαζί. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στους παλιούς συναδέλφους μας, τους οποίους εκτιμούμε ιδιαίτερα».

Ο George Stamas

Ο κ. Stamas θήτευσε ως senior partner στην Kirkland & Ellis από το 2002 και θα συνεχίσει ως senior partner στην Gibson Dunn, στα γραφεία Νέας Υόρκης και Ουάσιγκτον D.C. Ειδικεύεται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων και σε συναλλαγές εταιρικών τίτλων.

Επίσης συμβουλεύει εκτελεστικά στελέχη επίπέδου «C» (CEO, CFO, COO, το υψηλότερο επίπεδο) και συμβούλια διευθυντών σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Εχει υπάρξει αντιπρόεδρος στο συμβούλιο της Deutsche Banc Alex Brown, Inc., ιδρυτικό μέλος της FTI Consulting (NYSE), venture partner της New Enterprise Associates και μέλος πολλών συμβουλίων σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Είναι μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της MidOcean Partners που έχει έδρα στη Νέα Υόρκη και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Shakespeare Theatre Company και του National Advisory Council of Youth Inc.

Είναι συνιδρυτής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative) και μέλος του The Council on Foreign Relations.

Ο κ. Stamas είναι και εταίρος της Monumental Partners, η οποία ελέγχει τους Washington Capitals και Washington Wizards, και εταίρος στους Baltimore Orioles.

Αποφότησε το 1976 από τη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου του Μέριλαντ, όπου ήταν μέλος του International Law Review και από το 1977 έως το 1979, υπηρέτησε ως ειδικός σύμβουλος του Stanley Sporkin στο Enforcement Division του Securities and Exchange Commission.