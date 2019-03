Ο Ορκος του Κολοκοτρώνη και φωτογραφίες των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 σε δημοπρασία

ΑΘΗΝΑ. Ο Ορκος του Κολοκοτρώνη και της Πελοποννησιάκης Γερουσίας, φωτογραφίες του Albert Meyer, από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1896, λιθογραφίες της Αγίας Σοφίας από τα μέσα του 19ου αιώνα, είναι μεταξύ των σπάνιων έργων που θα δημοπρατηθούν από τον Οίκο Βέργος, στις 14 Μαρτίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει έργα ξένης λογοτεχνίας, νεοελληνικής λογοτεχνίας, λεξικά, εφημερίδες καιπεριοδικά, έργα αρχαίων συγγραφέων, χειρόγραφα, ναυτικά και στρατιωτικά βιβλία, εικονογραφημένες ἐκδόσεις, σχέδια και υδατογραφίες, χαρακτικά, λαϊκές λιθογραφίες, ἀφίσες, νεοελληνικά χαρακτικά.

Ξεχωρίζει έγγραφο με την υπογραφή «θεόδορος κολοκο- / τρόνης» και τις υπογραφές των μελών της Πελοποννησιακής Γερουσίας («ασημάκης φωτήλας αντιπρόεδρος», «†ο Κορίνθου Κύριλλος», «πρωτοσύγκελλος ἀμβρόσιος [φραντζής]», «ο Αρχ. Γρηγόριος Δικαίος», «Αναγνώστης παπαγιανακόπουλος [δεληγιάννης]», «Γεώργιος μπάλμπογλης» καί 11 άλλοι), στο οποίο ορκίζονται να ενεργήσουν από κοινού για τη σωτηρία της πατρίδας και να αφήσουν κατά μέρος τα προσωπικά τους συμφέροντα. Τρίπολη, 16 Οκτωβρίου 1822.

Αναφέρεται στο έγγραφο με τιμή εκτίμησης €8.000-12.000 :

«Ἐπειδή ἀπό τήν προσήλωσίν μας εἰς τά ἰδιαίτερα συμφέροντα, καί ἀπό τά δεσποτικά μερικῶν φρονήματα, τά πράγματα τῆς Πατρίδος κατήντησαν εἰς ἐλεεινήν κατάστασιν, καί κατεξεσχίσθη ἡ Πατρίς εἰς τρόπον, ὁποῦ ἐκ τούτου προφανῶς ἐπαπειλεῖται ταχύς ὁ τέλειος ἀφανισμός τοῦ ἔθνους μας, ἄν δέν τόν προλάβωμεν.

»Ἐπειδή ἡ ἀδυναμία καί ἀνικανότης μας εἰς τό νά κρατῶμεν ἕνα τοιοῦτον πόλεμον, μᾶς κάμνει νά ἐλπίζομεν ἔλεος, καί ὑπεράσπισιν ἀπό τήν εὐσπλαγχνίαν τῆς Εὐρώπης, τοῦ ὁποίου δέν θέλει ἀξιωθῶμεν, ἄν δέν φανῶμεν καθ’ ἡμᾶς αὐτούς ἄξιοι τούτου.

»Ἐπειδή ὁ ἐχθρός εἰς τόν ὁποῖον ἀνθιστάμεθα εἶναι δυνατός καί μέ πολλά καί δυνατά μέσα, καί ἡμεῖς νά ἐξισωθῶμεν μέ αὐτόν δέν ἠμποροῦμεν ἀλλέως, εἰ μή μέ τήν δύναμιν τῆς σφικτῆς ἑνώσεως καί ὁμονοίας μας καί τῆς ἀποφάσεώς μας. Διά ταῦτα συνελθόντες ἡμεῖς οἱ συνιστῶντες τήν Γερουσίαν τῆς Πελοποννήσου, καί ὁ Ἀρχιστράτηγος αὐτῆς Θ. Κολοκοτρώνης, καί συσκεψάμενοι σπουδαίως, περί τοῦ πῶς εἶναι δυνατόν ν’ ἀπαντηθῇ ὁ κίνδυνος καί νά διορθωθοῦν τά πράγματα ἀφ’ ὅ,τι κατήντησαν, ἐκρίναμεν ἀναγκαιότατον ἕνα στενόν ἀδελφικόν ἔνορκον σύνδεσμον ὅλων τῶν ἐχόντων ἐπιῤῥοήν εἰς τήν Πατρίδα.

»Καί λοιπόν ὅσοι εὑρέθημεν ἐπί τοῦ παρόντος ἀπεφασίσαμεν αὐτοπροαιρέτως καί Ὁρκιζόμεθα ἐπ’ ὀνόματι τῆς ἁγίας τριάδος τοῦ ἑνός ὑψίστου θεοῦ, καί τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος, καί εἰς τήν συνείδησιν καί τήν τιμήν μας. Αον. Τό πρώτιστον ἀποτέλεσμα τοῦ Ὅρκου καί τοῦ ἀδελφικοῦ καί πατριωτικοῦ δεσμοῦ μας νά σταθῇ τό νά προσπαθήσωμεν νά ἐξομαλίσωμεν μέ τόν πλέον εὔλογον καί σύντομον τρόπον τάς διχονοίας καί τάς ἐσωτερικάς ταραχάς αἱ ὁποῖαι ἤδη κατασπαράσσουν τήν πατρίδα, καί διά τάς ὁποίας κινδυνεύει τό πᾶν τῆς Ἑλλάδος.

Δημοσιεύθηκε από τον Ι. Θ. Κολοκοτρώνη στά Ελληνικά υπομνήματα, ήτοι Επιστολαί και διάφορα έγγραφα αφορώντα την ελληνικήν επανάστασιν από 1821 μέχρι 1827, Αθήνα 1856, σ. 75-8.

Ακόμη, ενδιαφέρον έχουν οι φωτογραφίες από το Λεύκωμα των Α’ ολυμπιακών Αγώνων του Albert Meyer με τιμή εκτίμησης € 30.000-40.000:

27 πλατινοτυπίες διαστάσεων από 138 x 100 έως 230 x 169 mm. επικολλημένες σέ ισά ριθμα λυτά χαρτόνια, 332 x 270 mm. (ελαφρά ὀξειδωμένα κάποια χαρτόνια). Ολες μέ εμπίεστη σφραγίδα του φωτογράφου κάτω δεξιά («Albert Meyer / BERLIN»), χειρόγραφες λεζάντες στα γαλλικά. Αρχικό κουτί ρπενδυμένο με δέρμα chamois, 370 x 310 x 65 mm.

Στον Albert Meyer οφείλουμε τη σημαντικότερη φωτογραφική καταγραφή των Ολυμπιακῶν Αγώνων του 1896. Οι φωτογραφίες του είναι σήμερα ιδιαίτερα σπάνιες, μολονότι ο ιδιος ήταν δραστήριο μέλος τῆς πρώτης γερμανικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στη δημοπρασία και έργο του Gaspard Fossati με τίτλο «Aya Sofia, Constantinople, as recently restored by order of H. M. the Sultan Abdul Medjid» (Λονδίνο, P. & D. Colnaghi & Co, 1852). Τιμή εκτίμησης 6.000-8000 ευρώ.