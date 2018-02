Ο Πάιατ ευχαρίστησε τον Μάτις για την στήριξη στη συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα

ΑΘΗΝΑ. Με «φόντο» φωτογραφία από τη συνάντηση των υπουργών Αμυνας Ελλάδας Πάνου Καμμένου και ΗΠΑ Τζέιμς Μάτις, στο πλαίσιο της διήμερης συνεδρίασης των υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter:

«Σας ευχαριστώ υπουργέ Μάτις, για την ισχυρή σας στήριξη στη συμμαχία μας με την Ελλάδα».

Την Πέμπτη ο πρέσβης των ΗΠΑ μεταβαίνει στην Αγκυρα, με αφορμή την επίσκεψη στην Τουρκία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον.

Thank you Secretary Mattis for your strong support for our alliance with Greece. https://t.co/1tQaBRwbI0

— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) February 15, 2018