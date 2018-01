Θύελλα από άκρως προσβλητικό σχόλιο του Τραμπ για μετανάστες – Το αρνείται ο ίδιος

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Θύελλα έχει προκληθεί από μια άκρως προσβλητική λέξη που φέρεται να χρησιμοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να περιγράψει χώρες της Αφρικής, καθώς επίσης την Αϊτή και το Ελ Σαλβαδόρ, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο με νομοθέτες με αντικείμενο τη μετανάστευση.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ με αναρτήσεις του στο τουίτερ αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε τη λέξη που του απέδιδαν Μέσα Ενημέρωσης, ωστόσο λίγο αργότερα, ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών από το Ιλινόις, Ντιτ Ντέρμπιν, που πήρε μέρος στη συνάντηση αυτή, επιβεβαίωσε τη χρήση του προσβλητικού χαρακτηρισμού (και μάλιστα όχι μόνο μία φορά, αλλά κατ’ επανάληψη) από τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Ο κ. Τραμπ φέρεται να αναρωτήθηκε, απευθυνόμενους στους νομοθέτες, για ποιο λόγο οι ΗΠΑ να δέχονται μετανάστες από τις προαναφερθείσες χώρες, στις οποίες απέδωσε τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό «και όχι από τη Νορβηγία».

«Η γλώσσα που χρησιμοποίησα κατά τη συνάντηση για την DACA ήταν σκληρή, αλλά όχι αυτή που μου αποδίδεται» έγραψε μεταξύ άλλων στο τουίτερ του ο πρόεδρος Τραμπ, για να προσθέσει: «Ποτέ δεν είπα κάτι υποτιμητικό για τους ανθρώπους από την Αϊτή ή για την ίδια τη χώρα τους, η οποία αναμφισβήτητα είναι φτωχή έχοντας υποστεί πολλά πλήγματα. Ποτέ δεν είπα ‘διώξτε τους’. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν κατασκεύασμα των Δημοκρατικών. Εχω υπέροχη σχέση με τους πολίτες της Αϊτής. Πιθανόν θα πρέπει να ηχογραφώ τις επόμενές μας συναντήσεις, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη».

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made – a big setback for DACA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ιανουαρίου 2018