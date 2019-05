Ο πρόεδρος Τραμπ τα μπέρδεψε στο Twitter με τη Ρωσία

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε την Πέμπτη την εντύπωση ότι αναγνωρίζει πως η Ρωσία τον «βοήθησε» να εκλεγεί στον Λευκό Οίκο, διαβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά ότι εκείνος δεν ενεπλάκη με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος, μέχρι τώρα επέμενε στο γεγονός ότι δεν χρωστάει τη νίκη του στις προεδρικές του Νοεμβρίου του 2016 σε κανέναν παρά μονάχα στον ίδιο, επιχειρώντας να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο της ρωσικής ανάμειξης στην προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax…And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

«Η Ρωσία, η Ρωσία, η Ρωσία! Μόνο αυτό ακούγαμε στην αρχή αυτού του κυνηγιού μαγισσών», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter.

«Και σήμερα η Ρωσία χάθηκε διότι δεν έχω καμία σχέση με το γεγονός ότι η Ρωσία με βοήθησε να εκλεγώ» συμπλήρωσε ο μεγιστάνας, καταγγέλλοντας εκ νέου την «προεδρική παρενόχληση».

….say he fought back against this phony crime that didn’t exist, this horrendous false accusation, and he shouldn’t fight back, he should just sit back and take it. Could this be Obstruction? No, Mueller didn’t find Obstruction either. Presidential Harassment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

Ερωτηθείς σχετικά λίγα λεπτά αργότερα στους κήπους του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ απάντησε ακριβώς το αντίθετο: «Οχι, η Ρωσία δεν με βοήθησε να εκλεγώ».

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των Δημοκρατικών σχετικά με το ενδεχόμενο να ξεκινήσει μια διαδικασία για την καθαίρεσή του, στον απόηχο της έρευνας για τη Ρωσία, υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε τίποτα το μεμπτό προκειμένου να του αξίζει ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Την Τετάρτη, ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μόλερ, που είχε αναλάβει την έρευνα για τη ρωσική ανάμειξη, δήλωσε ότι η έκθεσή του για τη συνωμοσία με τη Ρωσία στην προεκλογική εκστρατεία του 2016 εσκεμμένα δεν απάλλαξε ούτε κατηγόρησε τον Τραμπ για παρακώλυση Δικαιοσύνης.

Robert Mueller came to the Oval Office (along with other potential candidates) seeking to be named the Director of the FBI. He had already been in that position for 12 years, I told him NO. The next day he was named Special Counsel – A total Conflict of Interest. NICE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, που βρίσκεται υπό πίεση από μερίδα Δημοκρατικών να στηρίξει την έναρξη μιας έρευνας για καθαίρεση, είπε, αντιδρώντας στις δηλώσεις Μάλερ, ότι «τίποτα δεν έχει φύγει από το τραπέζι».

Σε ερώτηση εάν αναμένει να τεθεί υπό αμφισβήτηση η εξουσία του, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό… Είναι μια βρώμικη, αισχρή, αηδιαστική λέξη… Πρόκειται για μια τεράστια προεδρική παρενόχληση». «Δεν διαπράχθηκε κανένα έγκλημα. Δεν υπήρξε κανένα παράπτωμα» υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP