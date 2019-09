Ο Ρόμπερτ Ο’Μπράιαν, επιλογή του προέδρου Τραμπ για νέος Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό την Τετάρτη ότι ορίζει ως νέο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας τον διαπραγματευτή καταστάσεων ομηρείας, Ρόμπερτ Ο’ Μπράιαν (Robert O’Brien).

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το όνομα του αντικαταστάτη του Τζόν Μπόλτον μέσω Twitter από την Καλιφόρνια, όπου βρίσκεται για την 3η και τελευταία ημέρα εκδηλώσεων συγκέντρωσης πόρων στη Δυτική Ακτή.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι ορίζω τον Robert C. O’Brien, ο οποίος υπηρετεί αυτή τη στιγμή ως πολύ πετυχημένος Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου για Καταστάσης Ομηρείας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως νέο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Εχω εργαστεί για καιρό και σκληρά με τον Ρόμπερτ. Θα κάνει μία σπουδαία δουλειά!», έγραψε στο Twitter του, ο Πρόεδρος.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!

