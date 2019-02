Ο Σκαλκώτας σήμερα: Σειρά συζητήσεων στο πλαίσιο του «2019 – Eτος Σκαλκώτα»

ΑΘΗΝΑ. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν σήμερα οι εκδότες και οι εκτελεστές του έργου του Νίκου Σκαλκώτα; Τι μουσική θα έγραφε ο μεγάλος συνθέτης αν ζούσε σήμερα; Αφορά τους νέους ο Νίκος Σκαλκώτας και με ποιον τρόπο;

Αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά ερωτήματα στα οποία θα επιχειρήσουν να δώσουν απαντήσεις μέσα από το προσωπικό τους πρίσμα για τον Σκαλκώτα, ο διευθυντής και αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών Στέφανος Τσιαλής και ο μουσικολόγος και κλαρινετίστας Γιάννης Σαμπροβαλάκης στη δεύτερη συζήτηση της σειράς «Ο Σκαλκώτας Σήμερα» που διοργανώνει η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στους χώρους της τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, στις 19:00 με ελεύθερη είσοδο.

Η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, η οποία φιλοξενεί από τον Ιούλιο του 2018 το Αρχείο Νίκου Σκαλκώτα, διοργανώνει σειρά συζητήσεων, με τους πρωταγωνιστές των συναυλιών που εντάσσονται στο «2019 – Έτος Σκαλκώτα». Οι συζητήσεις πλαισιώνουν τις συναυλίες, με σκοπό να αναδείξουν όψεις του έργου του συνθέτη σήμερα, καθώς και τις απόψεις μουσικών και μουσικολόγων που έχουν ασχοληθεί με αυτό, με αφορμή τα 70 χρόνια από το θάνατο του σημαντικότερου έλληνα συνθέτη.

Στη συζήτηση της 11ης Φεβρουαρίου, που πλαισιώνει την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τίτλο «Αφιέρωμα στο Έτος Σκαλκώτα», την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, σε μουσική διεύθυνση Στέφανου Τσιαλή, θα αναπτυχθούν ζητήματα σύνθεσης, διεύθυνσης και εκτέλεσης που αφορούν την Πρώτη Συμφωνική Σουίτα του Νίκου Σκαλκώτα, έργο που θα παρουσιαστεί στην εν λόγω συναυλία.

Οι ομιλητές, γνώστες του έργου του συνθέτη, θα αναφερθούν και σε άλλα, ιδιαίτερα ζητήματα όπως τις σκέψεις του ίδιου του συνθέτη για το έργο του, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται στο χειρόγραφό του. Η συζήτηση φιλοδοξεί επίσης να καλύψει και γενικότερα ζητἠματα γύρω από την προσωπικότητα και την ευρύτερη εργογραφία του Νίκου Σκαλκώτα.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η Βάλια Βράκα, υπεύθυνη του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, 19:00

Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Είσοδος ελεύθερη

Βιογραφικά σημειώματα ομιλητών

Στέφανος Τσιαλής

Γεννήθηκε στην Ερμούπολη το 1964, από Δανή μητέρα και Έλληνα πατέρα. Αφού σπούδασε πιάνο στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης και Μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, συνέχισε σπουδάζοντας Διευθυντής Ορχήστρας στην Ακαδημία Μουσικής της Βιέννης, από όπου αποφοίτησε με διακρίσεις. Παράλληλα παρακολούθησε σεμινάρια των Leonard Bernstein, VaclavNeumann και Rolf Reuter μεταξύ άλλων.

Μετά τα πρώτα του βήματα ως Βοηθός Μαέστρου και Διευθυντής Σπουδών στο Κρατικό Θέατρο του Μάινινγκεν, το 1996 ο Στέφανος Τσιαλής κέρδισε υποτροφία του Ιδρύματος Richard Wagner. Από το 1997 έως το 2004, διετέλεσε πρώτος Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δωματίου της Κεντρικής Γερμανίας ενώ κατά τις καλλιτεχνικές περιόδους 2001 έως 2004, υπήρξε μόνιμος προσκεκλημένος μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του Βερολίνου.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο Κρατικό Θέατρο του Μάινινγκεν, όπου θήτευσε ως Αρχιμουσικός και αναπληρωτής Καλλιτεχνικός Διευθυντής από το 2005 έως το 2009. Από το 2009 μέχρι το 2013 διετέλεσε πρώτος Αρχιμουσικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Θουριγγίας στο Γκότα. Από τον Μάιο του 2014 είναι πρώτος Αρχιμουσικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Στην πολυετή καριέρα του ο Στέφανος Τσιαλής έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο PeterKonwitschny, ο August Everding και η Christine Mielitz, έχει εμφανιστεί επίσης σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ Φλάνδρας, το Φεστιβάλ Handel στο Χάλλε, το Φεστιβάλ Tivoli στην Κοπεγχάγη, το Φεστιβάλ Αθηνών, το Φεστιβάλ «Braunschweig Classix» και το Μουσικό Φεστιβάλ του Αμβούργου και τέλος έχει ηχογραφήσει για τις δισκογραφικές εταιρείες Genuin και Centaur. Το 2019 θα κυκλοφορήσει από την εταιρία “NAXOS” μία ηχογράφηση με έργα του Νίκου Σκαλκώττα.

Γιάννης Σαμπροβαλάκης

Ο Γιάννης Σαμπροβαλάκης είναι κλαρινετίστας, μουσικολόγος και ενορχηστρωτής, μέλος της ορχήστρας και του ΔΣ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και διδάσκων στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Σπούδασε κλαρινέτο, Ανώτερα Θεωρητικά και Μουσικολογία στο Ωδείο Αθηνών, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Βασιλικό Ωδείο της Χάγης και στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών της Βιέννης.

Ως κλαρινετίστας έχει συνεργαστεί με τις σημαντικότερες ορχήστρες και οργανισμούς ενώ παράλληλα Έλληνες συνθέτες τού έχουν αφιερώσει έργα τους ή του έχουν εμπιστευθεί την πρώτη εκτέλεση και ηχογράφηση. Η δισκογραφία του περιλαμβάνει: Μ. Αδάμη, Θ. Αντωνίου, Δ. Δραγαγατάκη, Μ. Θεοδωράκη, Α. Καλογερά, Θ. Καρυωτάκη, Ντ. Κωνσταντινίδη, Ν. Μαμαγκάκη, A. Μπαλτά, Α. Φιλιππακόπουλο.

Διασκευές και ενορχηστρώσεις του έχουν παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, από τις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την Εθνική Λυρική Σκηνή, τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, την ορχήστρα Boston Pops στη Βοστόνη, το Nederlands Blazers Ensemble στο Άμστερνταμ, το Βασιλικό Μπαλέτο της Δανίας στην Κοπεγχάγη και το American Ballet Theatre στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης.

Με την ιδιότητα του μουσικολόγου-επιμελητή μουσικών εκδόσεων έχει επιμεληθεί το μουσικό υλικό περισσοτέρων από 400 ελληνικών έργων, πολλά από τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί ή βρίσκονται υπό έκδοση από το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο ίδρυσε το 2006 μαζί με τον μουσικολόγο Γιάννη Τσελίκα και σκοπό έχει την έκδοση και προβολή της έντεχνης ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην κριτική έκδοση έργων του Νίκου Σκαλκώτα, με έμφαση στη μουσική μπαλέτου. Καρπός αυτής της εργασίας είναι το CD The Land and the Sea of Greece, αποκλειστικά με μουσική μπαλέτου για πιάνο του Νίκου Σκαλκώτα (BIS, 2006, πιάνο: Λορέντα Ράμου), ενώ σημαντική υπήρξε η συμβολή του και στην ηχογράφηση των 36 Ελληνικών Χορών από τον αρχιμουσικό Νίκο Χριστοδούλου και την Συμφωνική Ορχήστρα του BBC (BIS, 2003).