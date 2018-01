Ο Σούμερ απέσυρε την πρόταση για το τείχος – Αντίδραση Τραμπ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο κ. Τσακ Σούμερ ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην Γερουσία απέσυρε την πρότασή του για την χρηματοδότηση του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τον Λευκό Οίκο για τα ζητήματα της μετανάστευσης στις ΗΠΑ, ανέφερε το CNN επικαλούμενο πηγή του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ενας συνεργάτης του Σούμερ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Λευκό Οίκο γνωστοποιώντας ότι η πρόταση που είχε γίνει από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή στην διάρκεια της συνάντησής του με τον Τραμπ την προηγούμενη Παρασκευή, έχει πλέον αποσυρθεί. Την εξέλιξη αυτή μετέδωσε πρώτο το «Politico».

Η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ήρθε μέσα από το Twitter.

Cryin’ Chuck Schumer fully understands, especially after his humiliating defeat, that if there is no Wall, there is no DACA. We must have safety and security, together with a strong Military, for our great people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2018