«ΝΥΤ»: Ο Μπάνον παραιτείται από το Breitbart News έχοντας χάσει τη στήριξη συντηρητικών

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο κ. Στιβ Μπάνον, πρώην επικεφαλής σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραιτείται από τη θέση του ως εκτελεστικός πρόεδρος στο Breitbart News, σύμφωνα με τη «New York Times».

«Ο Στιβ είναι ένα πολύτιμο κομμάτι της κληρονομιάς μας και θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες για τη συνεισφορά του και για όσα μας βοήθησε να καταφέρουμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Breitbart, Λάρι Σόλοβ με ανακοίνωσή του.

Ο κ. Μπάνον έχασε τη στήριξη εντός των συντηρητικών κύκλων που στηρίζουν και το Breitbart μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον κ. Τραμπ, λόγω των σχολίων του, που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Φωτιά και Οργή: Μέσα στον Λευκό Οίκο του Τραμπ» (Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House, εκδ. Henry Holt and Co.).

Ο συγγραφέας, Στίβεν Γουλφ, καταγράφει πως ο κ. Μπάνον είχε χαρακτηρίσει τη συνάντηση, που είχε γίνει τον Ιούνιο του 2016 στον Πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης, με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μια «προδοτική» και «αντιπατριωτική» ενέργεια.

Την Κυριακή, ο Μπάνον υπαναχώρησε από τα σχόλια αυτά, χαρακτήρισε «πατριώτη» τον Τραμπ τον νεότερο και υποστήριξε πως χαρακτήρισε προδοτικές τις ενέργειες του πρώην διευθυντή της εκστρατείας του ρεπουμπλικάνου, του Πολ Μάναφορτ, ασφαλώς όχι αυτές του γιου του νυν προέδρου.

Ο συγγραφέας του βιβλίου όμως, ο Μάικλ Γουλφ, αντέκρουσε τον Μπάνον.

«Ο Στιβ βοήθησε πολύ σε αυτό το βιβλίο, οι παρατηρήσεις του ήταν διεισδυτικές, και δεν αισθάνομαι και πολύ ωραία που προφανώς τον έφερα σε πολύ δύσκολη θέση. Όμως μιλούσε για τον Ντον Τζούνιορ», υπογράμμισε ο Γουλφ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC. «Δεν μιλούσε για τον Πολ Μάναφορτ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και στελέχη της αμερικανικής προεδρίας εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον τόσο του Μπάνον όσο και του βιβλίου του Γουλφ, το οποίο διατείνονται πως αποτελεί ένα λιβελογράφημα γεμάτο ψέματα.

«Δεν πιστεύω ότι ο κ. Μπάνον μπορεί να πάρει όσα είπε πίσω αυτή τη στιγμή», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, ο Χόγκαν Γκίντλι, μιλώντας σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους τη Δευτέρα. «Οταν στρέφεσαι εναντίον της οικογένειας κάποιου με τον τρόπο που το έκανε εκείνος (…) είναι αηδιαστικό».