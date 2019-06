Ο «ταραχώδης γάμος», το «πικρό διαζύγιο» και η εξαφάνιση της Τζένιφερ Ντούλου – Τα νέα στοιχεία

Με την Τζένιφερ Ντούλου (Jennifer Dulos) να εξακολουθεί να αγνοείται -τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα- και τον εν διαστάσει σύζυγό της, τον ελληνικής καταγωγής, Φώτη Ντούλο (Fotis Dulos) υπό κράτηση -αντιμέτωπος με κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση- έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για τον «ταραχώδη γάμο» και το «πικρό διαζύγιο» τους.

Αμερικανικά ΜΜΕ, όπως η New York Times, το NBC και το Fox -μεταξύ άλλων- καταγράφουν το «ιστορικό» της οικογένειας Ντούλου, λεπτομέρειες από τις -με ένταση- διαδικασίες διαζυγίου, ενώ κάνουν λόγο και για προβλήματα οικονομικής φύσης του Φώτη Ντούλου, με την κατασκευαστική του επιχείρηση, αλλά και νομική διαμάχη με τα πεθερικά του, τους γονείς της Τζένιφερ.

Σημειώνεται πως ο κ. Ντούλος, παραμένει υπό κράτηση, με κατηγορίες για παραποίηση στοιχείων και παρεμπόδιση της έρευνας στην υπόθεση εξαφάνισης της συζύγου του -αγνοείται από τις 24 Μαΐου- και τα δημοσιεύματα σκιαγραφούν γεγονότα, χωρίς να γίνεται αναφορά σε ενοχή του ή όχι, προς οποιεσδήποτε κατηγορίες, καθώς επί αυτών θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Παράλληλα, η σύντροφός του Μισέλ Τροκόνη (Michelle Troconis), που αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες, σύμφωνα με το Fox, επέστρεψε στην οικία στο Farmington αφού κατέβαλε εγγύηση. Η ίδια και ο Φώτης Ντούλος, επεσήμανε το άρθρο, αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου στις 11 Ιουνίου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν την Τζένιφερ Ντούλου.

Η «ΝΥΤ» για τον «ταραχώδη γάμο» και το «πικρό διαζύγιο»

Η«ΝΥΤ», σε άρθρο της με τίτλο «Inside the Turbulent Marriage of the Missing Connecticut Mother of 5» έκανε αποκαλύψεις καταγράφοντας έναν «ταραχώδη γάμο», με «απειλές για απαγωγή και βία. Ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών».

Η «ΝΥΤ» επεσήμανε ότι «το ‘πικρό διαζύγιο΄στο οποίο εμπλέκεται η Jennifer Dulos, που αγνοείται για σχεδόν δύο εβδομάδες, περιγράφεται σε δικαστικά έγγραφα».

Ειδικότερα, το άρθρο αναφέρει:

Κατά τις διαδικασίες για το διαζύγιο που κράτησαν δύο χρόνια περίπου, μετά από σχεδόν 13 χρόνια γάμου, η Jennifer Dulos, είπε πως ανησυχεί για την «παράλογη, επικίνδυνη, εκφοβιστική, απειλητική και ελεγκτική συμπεριφορά» του συζύγου της.

Η ίδια επεσήμανε ότι αυτός απειλούσε να απαγάγει τα παιδιά τους και να τα πάρει μακριά. Αυτή απείλησε να βάλει τη μαφιά να του σπάσει τα πόδια, απάντησε αυτός.

«Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η διαφωνία ήταν ακόμη μεγαλύτερη, από ό,τι είχε αποκαλυφθεί πριν και απεικονίζουν ένα γάμο που όχι μόνο δεν προχώρησε, αλλά έγινε τοξικός», γράφει η ΝΥΤ, υπογραμμίζοντας πως όσο προχωρούσε η διαδικασία διαζυγίου, τόσο η ένταση μεγάλωνε.

Το άρθρο σημείωνε ότι ο δικηγόρος του Fotis Dulos, ο Wayne D. Effron, δεν απάντησε σε emails ή τηλεφωνικές κλήσεις για κάποιο σχόλιο, ενώ και ο δικηγόρος του για το διαζύγιο, Michael Rose, αρνήθηκε να πει κάτι. Σχόλιο δεν έκανε και ο δικηγόρος στην ποινική υπόθεση της εξαφάνισης, Eugene Riccio.

Η ΝΥΤ γράφει ακόμη:

Η κ. Dulos κατέθεσε αίτημα για διαζύγιο τον Ιούνιο του 2017 και αμέσως έκανε έκκληση για εντολή επιτακτικής επιμέλειας των 5 παιδιών του ζευγαριού. Φοβόταν ότι ο κ. Dulos μπορεί να έκανε κακό στην ίδια ή τα παιδιά, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου.

Ακόμη, ανέφερε ότι ο κ. Dulos, που γεννήθηκε στην Τουρκία και μεγάλωσε στην Ελλάδα. απειλούσε να απαγάγει τα παιδιά τους και να τα πάρει μακριά (overseas).

Ο κ. Dulos απάντησε χαρακτηρίζοντας αβάσιμες τις κατηγορίες της συζύγου του, σημειώνοντας ότι μοιάζουν με αυταπάτες (delusional) και όχι η χρήση αντικαταθλιπτικών που έκανε αυτή την καθιστούσαν μη κατάλληλη να έχει μόνη την κηδεμονία για τα παιδιά τους.

Κάπως έτσι ξεκίνησε ένα «ακανθώδες» τέλος σε ένα γάμο σχεδόν 13 ετών. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο του 2004, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Είχαν σπουδάσει στο Brown University στο Ρόουντ Αϊλαντ και οι δύο. Ο κ. Dulos αποφοίτησε ένα χρόνο πριν από την κ. Dulos.

Μετά το Κολλέγιο η κ. Dulos επέστρεψε στην πόλη της ΝΥ, όπου μεγάλωσε και ζούσαν οι γονείς της.

Ως συγγραφέας η ίδια, ήταν συνιδρύτρια μία θεατρικής ομάδας στις αρχές του ’90 και επίσης έλαβε το degree στη συγγραφή από την Tisch School of the Arts στο New York University, σύμφωνα με αναρτήσεις σε blog.

Το ζευγάρι μετακόμισε στο Κονέκτικατ το 2004, σύμφωνα δημόσια στοιχεία. Μεταξύ του 2006-2010, απέκτησαν δύο φορές δίδυμα και ένα πέμπτο παιδί.

Ενα χρόνο μετά τη γέννηση του τελευταίου παιδιού της, η κ. Dulos, ξεκίνησε ένα blog. Σε αναρτήσεις από το 2011 και το 2012, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω RSS, κατέγραφε τα καθημερινά «βήματα» της μητρότητας, αλλά επίσης έγραφε με αγάπη για τα παιδιά και τον σύζυγό της.

Το 2012 η οικογένεια Dulos μετακόμισε στο Farmington. Οταν η κ. Dulos κατέθεσε αίτημα για διαζύγιο, η οικογένεια ζούσε σε ένα πολυτελές, μεγάλο σπίτι, το οποίο είχε χτίσει η εταιρεία του κ. Dulos.

Ενώ ζούσαν στο Farmington, ο γάμος τους έγινε «δύσκολος», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Και οι δύο, ανέφεραν το 2017, ότι είχαν αποφασίσει να χωρίσουν.

Τον Μάρτιο εκείνου του έτους, σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, η κ. Dulos ανακάλυψε ότι ο κ. Dulos είχε μία σχέση εκτός γάμου με την κ. Troconis για περίπου ένα χρόνο, την οποία ο κ. Dulos δεν αμφισβήτησε.

Το ζευγάρι αποφάσισε ότι η κ. Dulos και τα παιδιά θα μετακόμιζαν στην οικία των γονιών της στο Pound Ridge στη Νέα Υόρκη, μία μικρή πόλη στην Westchester County, σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα. Το ζευγάρι σχεδίαζε να εγγραφούν τα παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο στη New Canaan, σχεδόν 75 μίλια από την οικία στο Farmington, επεσήμανε η ίδια πηγή.

Διαφωνίες σύντομα ακολούθησαν. Εκείνη την περίοδο η κ. Dulos νοίκιασε ένα σπίτι στη New Canaan, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, στα οποία αναφέρεται επίσης ότι η Jennifer είπε ότι ο Fotis ταλαντεύονταν μεταξύ του «μου έλεγε ότι ο γάμος μας τελειώσε» και απειλές ότι δεν θα επέτρεπε ένα διαζύγιο.

Επίσης η ίδια είπε ότι ανησυχούσε για την πρόσφατη αγορά ενός όπλου από τον κ. Dulos το οποίο διατηρούσε στην οικία τους. Ανησυχούσε ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να βλάψει την ίδια και την οικογένειά τους.

Στα δικαστικά έγγραφα επισημαίνεται ότι ο κ. Dulos απέρριψε τους χαρακτηρισμούς της κ. Dulos για τη συμπεριφορά του. Δεν την απείλησε ποτέ, είπε, και είχε πρόθεση να διευθετηθεί το διαζύγιό τους φιλικά.

Ανέφερε επίσης ότι είχε αγοράσει το όπλο για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της οικογένειάς του, εν γνώση της Jennifer. Αρνήθηκε δε ότι είχε ποτέ απειλήσει να απαγάγει τα παιδιά. Είπε πως ήταν η κ. Dulos που είχε φύγει με αυτά, παίρνοντας τα στη New Canaan, χωρίς να τον ενημερώσει.

Καθώς προχωρούσε η μάχη για την επιμέλεια, και οι δύο κατέθεσαν αρκετά έγγραφα κατηγορώντας ο ένας τον άλλο για αγνόηση δικαστικών εντολών, μαλώνοντας εμπρός στα παιδιά και σε άλλες πολλές περιπτώσεις.

Σε ένα από τα νομικά έγγραφα, ο κ. Dulos ζητούσε επίπληξη της κ. Dulos για την παρακράτηση πληροφοριών από αυτών, όπως ότι είχε επιλέξει νέο παιδίατρο για τα παιδιά και είχε υπογράψει για τη συμμετοχή ενός γιου τους σε μία ομάδα χόκεϊ επί πάγου.

Σε άλλο, η κ. Dulos κατηγορεί τον κ. Dulos ότι δεν παρείχε στα παιδιά τον κατάλληλο χρόνο ύπνου. Επίσης, επεσήμανε στα έγγραφα, κάθε φορά που τα παιδιά είχαν χρόνο με την κ. Troconis, κάτι που οι δικαστικές εντολές αρχικά απαγόρευαν.

Και οι δυο γονείς κατέθεσαν πολλά νομικά αιτήματα αναφέροντας ότι ο άλλος τους δυσφημούσε. Η κ. Dulos, επεσήμανε ότι ο σύζυγός της την αποκαλούσε τρελή εμπρός στα παιδιά, λέγοντας ότι δεν ήταν κατάλληλη μητέρα και ότι θα πρέπει να «είναι κλεισμένη μακριά».

Ο κ. Dulos την κατηγορούσε ότι τον χαρακτήριζε «ψυχοπαθή», ο οποίος δεν νοιάζεται για τα παιδιά του και δεν εργαζόταν αρκετά ώστε να βγάλει χρήματα για την οικογένεια.

Σε κάποιο σημείο, αυτός ανέφερε σε δικαστικό έγγραφο, ότι η κ. Dulos είχε στα παιδιά ότι «ο πατέρας σας, του αρέσει το Farmington επειδή δεν είναι τόσο έξυπνος. Οι πετυχημένοι άνθρωποι ζουν στο New Canaan».

Ο John Slowiaczek, δικηγόρος διαζυγίων και πρώην πρόεδρος της American Academy of Matrimonial Lawyers, δήλωσε πως η βιτριολική γλώσσα είναι συνηθισμένη σε πολλές υποθέσεις διαζυγίων και ότι ο μεγάλος αριθμός νομικών εγγράφων δεν είναι ασύνηθης σε περιπτώσεις που εμπλέκονται πλούσιοι σύζυγοι.

Ακόμη και με τον κ. Dulos στη φυλακή, η μάχη για την επιμέλεια των παιδιών συνεχίζεται. Η δικαστής Donna Heller του Ανώτατου Πολιτειακού Δικαστηρίου του Stamford εξέδωσε μία έκτακτη εντολή ανακαλώντας τα δικαίωματα επισκέψεων του πατέρα.

Την επόμενη, η μητέρα της κ. Dulos, Gloria Farber, κατέθεσε αίτημα για την επιμέλεια των εγγονιών της. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και τα πέντε μάζουν μαζί της στη Νέα Υόρκη, από τις 24 Μαΐου, οπότε η κ. Dulos εξαφανίστηκε.

Το Fox για νομική διαμάχη του Φώτη Ντούλου με την οικογένεια της Tζένιφερ

Το Fox News, επεσήμανε από την πλευρά του, μία άλλη πτυχή για τον Fotis Dulos.

Το άρθρο ανέφερε μεταξύ άλλων πως:

«Σε λιγότερο από 5 χρόνια από γνωστός κατασκευαστής στο Κονέκτικατ, βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας, με αρκετές μηνύσεις να έχουν κατατεθεί εναντίον του και της εταιρείας του Fore Group.

Ως επί το πλείστον συνέχισε τις εμφανίσεις του, δείχνοντας χαλαρός, πετυχημένος επιχειρηματίας, από τα πεθετικά του για σχεδόν 2 εκατ. δολ. με την καταγγελία ότι δεν είχε αποπληρώσει δάνεια που διατηρούσαν την κατασκευαστική επιχείρησή του «στην επιφάνεια».

Ισχυρίστηκε ότι τα χρήματά ήταν δώρο. Τα πεθερικά του διαφωνούν.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που κάποιος πήγαινε στο δικαστήριο τον Fotis Dulos και δεν επρόκειτο να είναι η τελευταία.

Ορισμένοι λένε πως η υπόθεση στην οποία κατηγορείται, είναι «κατανοητή», σύμφωνα πάντα με το Fox, δεδομένων των ερωτηματικών για την οικονομική του κατάσταση.

Ο Fotis Dulos και η εταιρεία του Fore Group, έχουν αντιμετωπίσει αγωγές και μηνύσεις πολλές φορές ανά τα χρόνια. Ορισμένες αποφάσεις ήταν υπέρ του, άλλες όχι.

Λίγες ημέρες, πριν την εξαφάνιση της Jennifer Dulos, μία γυναίκα κατήγγειλε στο Better Business Bureau του Κονέκτικατ τον Fotis Dulos σχετικά με μία εγγύηση για το σχεδιασμό ενός νέου σπιτιού.

Το 2017 η εταιρεία του Dulos κατηγορήθηκε για παραβίαση του Connecticut Unfair Trade Practices Act σε μία περίπλοκη συναλλαγή με ακίνητα, σύμφωνα με την εφημερίδα Norwalk Hour. Ωστόσο, ένας Πολιτειακός δικαστής, αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να αποδειχθεί ότι η Fore Group δεν ενήργησε νόμιμα.

Επιπλέον υπήρχαν νομικές διαμάχες μεταξύ του Fotis Dulos και τους γονείς της εν διαστάσει συζύγου του, Gloria και Hilliard Farber.

Ο Hilliard Farber, πρώην αντιπρόεδρος της Chase Bank και fellow στο Brookings Institute, χρηματοδότησε μεγάλος μέρος της κατασκευαστικής επιχείρησης του Fotis Dulos.

Αλλά αφού ο Hilliard Farber απεβίωσε η Gloria Farber, εκτελέστρια πλέον της περιουσίας του συζύγου της, μήνυσε τον πρώην γραμπρό της για 500.000 δολ. τον Ιανουάριο του 2018.

Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι οι Farbers είχαν δανείσει τον Fotis Dulos τα χρήματα το 2012, τους είχε υποσχεθεί να τα αποπληρώσει, αλλά δεν το είχε πράξει μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Το 2018 η Gloria Farber κατέθεσε μία αναθεωρημένη καταγγελία ισχυριζόμενη ότι ο Dulos είχε δανειστεί $2,3 εκατ. από μία τράπεζα για να αγοράσει την οικία του στο Farmington.

Σύμφωνα με την Farber, ο Dulos είπε πως θα έκανε τις υπόλοιπες πληρωμές, αν οι Farbers έβαζαν τα χρήματα της ασφάλειας, όπως και έκαναν. Αλλά δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι ο Dulos χρεοκόπησε ως προς το δάνεια και η τράπεζα «κυνήγησε» έπειτα την Gloria Farber.

Η οικογένεια Farber μήνυσε επίσης την Fore Group τον Φεβρουάριο του 2018, ισχυριζόμενη πως ο Hilliard Farber είχε δανείσει στην εταιρεία το 2004 χρήματα για να αποκτήσει ακίνητα, να τα φτιάξει και να τα πουλήσει εκ νέου.

Οι δικηγόροι των Farber είπαν πως η Fore Group χρωστά ακόμη προς την οικογένεια 1 εκατ. δολ. για ένα δάνειο 1,5 εκατ. δολ. τον Απρίλιο του 2015.

Αλλά και το διαζύγιο του Fotis και της Jennifer Dulos αποτελεί από μόνο του ένα «νομικό λαβύρινθο».

Ο Fotis Dulos, που ζούσε σε μία πολυτελή κατοικία 10.000 τ.π. στο με την Troconis, ισχυρίστηκε ότι έχει λιγότερα από 400.000 δολ. σε περιουσιακά στοιχεία, έναντι συνολικών υποχρεώσεων μεταξύ 4,9 εκατ. δολ. και 7,6 εκατ. δολ. σύμφωνα με την The Hour.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαζυγίου, εν μέσω φιλονικιών, ο Fotis Dulos ισχυρίστηκε ότι δεν είχε χρήματα και πως βρίσκεται σε «δυσχερείς οικονομικές συνθήκες». Είπε πως η εταιρεία του, που είχε αποσπάσει βραβεία, και στην οποία ήταν ο μόνος μέτοχος, μπορούσε να δηλώσει χρεοκοπία.

Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η Fore Group δεν έβγαλε ούτε δολάριο φέτος και ότι ο Fotis Dulos δεν είχε πληρώσει την υπόθήκη για την οικία στο Farmington.

Οι τελευταίες εξελίξεις

Η Αστυνομία του Κονέκτικατ εκτέλεσε ένα ένταλμα έρευνας στην οικία του Φώτη Ντούλου στο Farmington, την Τετάρτη το βράδυ, επεσήμανε πηγή με γνώση της υπόθεσης, στο NBC Connecticut.

Προσωπικό του NBC ήταν επί τόπου ανέφερε τουλάχιστον 6 αστυνομικά οχήματα στο σπίτι. Επίσης, παρόντες ήταν ερευνητές της Πολιτειακής Αστυνομίας με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά (K9).

Στο μεταξύ, ο Φώτης Ντούλος παραμένει σε απαγόρευση επαφής/επικοινωνίας με τα 5 ανήλικα παιδιά του, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για την μητέρα τους, επεσήμανε δικαστής, σε μία σύντομη ενημέρωση, έγραψε το NBC New York.

Εκπρόσωπος για τα 5 παιδιά της οικογένειας Ντούλου, τα οποία είναι ηλικίας από 8 έως 13, είπε στο δικαστήριο ότι επισκέφτηκε τα παιδιά την Τρίτη και είναι «ασφαλή» με συγγενή τους.

Τα παιδιά, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, λέγεται πως είναι υπό ένοπλη προστασία στο διαμέρισμα της 85χρονης γιαγιάς τους, Gloria Farber στο Upper East Side του Μανχάταν, η οποία έχει καταθέσει αίτημα για την κηδεμονία τους.

Μόνο δικηγόροι έδωσαν το «παρών» στην ακρόαση του δικαστηρίου, ενώ θα προγραμματιστεί νέα ημερομηνία για περαιτέρω ενημέρωση. Κανείς εκ των νομικών δεν έκανε κάποιο σχόλιο αποχωρώντας από το κτίριο.