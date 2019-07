Ο Τραμπ έλαβε επίσημη διαβεβαίωση για την δίκαιη αντιμετώπιση του τραγουδιστή της ραπ Ασάπ Ρόκι

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter ότι ο Σουηδός πρωθυπουργός Στέφαν Λεβέν τον διαβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός πολίτης και τραγουδιστής της ραπ, Ασάπ Ρόκι (A$AP Rocky) θα έχει μία δίκαιη αντιμετώπιση.

Ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε τον Σουηδό πρωθυπουργό ότι ο Ρόκι δεν σκοπεύει να φύγει από την χώρα χωρίς την καταβολή εγγύησης.

Οι Σουηδοί εισαγγελείς έδωσαν παράταση στην κράτηση του Ρόκι για έξι ημέρες, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για ένα επεισόδιο που έγινε σε δρόμο της Στοκχόλμης.

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2019