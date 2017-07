Ο Τραμπ αντικατέστησε τον Προσωπάρχη του, ομογενή Ράινς Πρίμπους με τον Τζον Κέλι

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστή την αντικατάσταση του ομογενή Ράινς Πρίμπους (Reince Priebus) από τον κ. Τζον Κέλι (John Kelly). «Είμαι ικανοποιήμενος να σας ανακοινώσω ότι μόλις ονόμασα τον Στρατηγό/Υπουργό Τζον Κέλι Προσωπάρχη του Λευκού Οίκου. Είναι ένας σπουδαίος Αμερικανός…», έγραψε στο Twitter του ο κ. Τραμπ.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Ιουλίου 2017

«Και ένας Σπουδαίος Ηγέτης. Ο Τζον έχει κάνεις επίσης θεαματική δουλειά στο Υπουργείο Ασφάλειας. Είναι ένα πραγματικό αστέρι της κυβέρνησής μου», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

…and a Great Leader. John has also done a spectacular job at Homeland Security. He has been a true star of my Administration — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Ιουλίου 2017

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ράινς Πρίμπους για την υπηρεσία του και την αφοσίωση στην πατρίδα του. Καταφέραμε πολλά μαζί και είμαι περήφανος γι αυτον!».

I would like to thank Reince Priebus for his service and dedication to his country. We accomplished a lot together and I am proud of him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Ιουλίου 2017

Ο δημοσιογράφος Kevin Corke, ανέφερε ότι το «Fox News» επιβεβαιώνει ότι ο κ. Πρίμπους υπέβαλε την παραίτησή του την Πέμπτη, καθώς και ότι η Ελέιν Ντιουκ (Elaine Duke) εκτελεί πλέον χρέη υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η «έξοδος» του ομογενή, Ράινς Πρίμπους ήταν στο επίκεντρο «φημών» και «διαρροών» για αρκετό καιρό, αλλά τελικά έγινε «πράξη» από τον κ Τραμπ μερικές μόνο μέρες αφού ανέλαβε νέος διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου ο κ. Αντονι Σκαραμούτσι.

Ο κ. Σκαραμούτσι, μάλιστα, με μία πρωτοφανή τοποθέτηση, στην οποία χρησιμοποίησε παραληρηματικές εκφράσεις και χυδαία γλώσσα, έκανε φανερό πως οι σχέσεις εντός του Λευκού Οίκου έχουν διαρρηχθεί σε βαθμό που οι εσωτερικές έριδες να παίρνουν τη μορφή ανοιχτής και ανυποχώρητης σύγκρουσης.

Βασικός αποδέκτης της επίθεσης του νέου διευθυντή Επικοινωνίας ήταν ο ομογενής Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Ράινς Πρίμπους, τον οποίο ο Σκαραμούτσι χαρακτήρισε «σχιζοφρενή».

«Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι», είπε ο Σκαραμούτσι για τον Πρίμπους. «Μπορώ να σας πω δύο ψάρια τα οποία δεν βρωμάνε, και αυτά είναι εγώ και ο Πρόεδρος», σημείωσε με περισσή υπεροψία στο «CNN», ισχυριζόμενος πως όσα λέει έχουν την έγκριση του κ. Τραμπ.