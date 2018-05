Ο Τραμπ «απαιτεί» έρευνα για το FBI και την εκστρατεία του από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα «απαιτήσει» το υπουργείο Δικαιοσύνης να ανοίξει έρευνα για το αν το FBI είχε «διεισδύσει» στην προεκλογική εκστρατεία του, μία μη συνηθισμένη εντολή, η οποία ήρθε ώρες πριν η νομική του ομάδα αναφέρει ότι ο ειδικός ανακριτής, Ρόμπερτ Μόλερ, έδωσε στοιχεία ότι η έρευνά του για τη Ρωσία μπορεί να καταλήξει έως τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, ο κ. Τραμπ έγραψε στο Twitter του την Κυριακή: «Ζητώ, και θα το κάνω επίσημα αύριο (σ.σ. Δευτέρα), το υπουργείο Δικαιοσύνης να εξετάσει εάν ή όχι το FBI/DOJ διείσδυσαν ή παρακαλούθησαν την εκστρατεία Τραμπ για πολιτικούς σκοπούς – και αν τέτοια αιτήματα ή απαιτήσεις έγιναν από ανθρώπους εντός της κυβέρνησης Ομπάμα!».

I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the Department of Justice look into whether or not the FBI/DOJ infiltrated or surveilled the Trump Campaign for Political Purposes – and if any such demands or requests were made by people within the Obama Administration!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2018