Ο Τραμπ απειλεί να τερματίσει πληρωμές στις ασφαλιστικές εταιρείες αν δεν ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σάββατο να τερματίσει τις κρατικές πληρωμές στις ασφαλιστικές εταιρείες αν το Κογκρέσο δεν ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση και την περίθαλψη.

«Αν ένα νέο νομοσχέδιο κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης δεν εγκριθεί γρήγορα, οι πληρωμές στις ασφαλιστικές εταιρείες και οι πληρωμές στα μέλη του Κογκρέσου θα τερματιστούν πολύ σύντομα», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος με ανάρτησή του στο twitter.

If a new HealthCare Bill is not approved quickly, BAILOUTS for Insurance Companies and BAILOUTS for Members of Congress will end very soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Ιουλίου 2017