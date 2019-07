Ο Τραμπ για Δημοκρατικές Γερουσιάστριες: Γιατί δεν πάνε πίσω να φτιάξουν τις χώρες τους…

ΟΥΑΣΙΓΚΟΝ. «Γιατί δεν πάνε πίσω και να βοηθήσουν να φτιαχθούν τα εντελώς κατεστραμμένα και πληγμένα από εγκληματικότητα μέρη από τα οποία ήρθαν», αντί να ασκουν κριτική στις ΗΠΑ στο πως έγραψε ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter του, αναφερόμενος σε μία ομάδα Δημοκρατικών Γερουσιαστριών του Κογκρέσου.

Πρόκειται για ένα σχόλιο, το οποίο προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και άμεσα οι Δημοκρατικοί το χαρακτήρισαν ρατσιστικό.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Τραμπ, με μία σειρά από tweets ανέφερε:

«Τόσο ενδιαφέρον να βλέπω ‘Προοδευτικές’ Δημοκρατικές Γερουσιάστριες του Κογκρέσου, που προέρχονται από χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις είναι μια ολοκληρωτική και απόλυτη καταστροφή, οι χειρότερες, οι πιο διεφθαρμένες και ανάρμοστες από οπουδήποτε στον Κόσμο (αν μπορούν να λειτουργήσουν ως κυβερνήσεις καθόλου) τώρα δυνατά…

……and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019