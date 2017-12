Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι ο ΥΠΕΞ Ρεξ Τίλερσον δεν αποχωρεί από το ΥΠΕΞ

ΟΥΑΣΓΚΤΟΝ. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Ρεξ Τίλερσον «δεν ετοιμάζεται να αποχωρήσει», διαβεβαίωσε ο κ. Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, διαψεύδοντας τις πληροφορίες σχετικά με επικείμενο ανασχηματισμό.

«Οι εικασίες των ΜΜΕ σύμφωνα με τις οποίες εγώ απέλυσα τον Ρεξ Τίλερσον ή ότι εκείνος αποχωρεί σύντομα- FAKE NEWS! Δεν ετοιμάζεται να φύγει και παρά τις διαφωνίες σε ορισμένα ζητήματα (εγώ έχω τον τελευταίο λόγο), συνεργαζόμαστε καλά μαζί και η Αμερική χαίρει μεγάλης εκτίμησης και πάλι» ήταν το μήνυμα που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανήρτησε στο Twitter.

The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon – FAKE NEWS! He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!https://t.co/FrqiPLFJ1E

