Ο Τραμπ εξαπολύει και πάλι επίθεση στις τέσσερις βουλευτίνες του Δημοκρατικού κόμματος

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την επίθεσή του στις τέσσερις βουλευτίνες του Δημοκρατικού κόμματος που επέκριναν την πολιτική του, καλώντας τις να ζητήσουν συγγνώμη από την Αμερική και το Ισραήλ, την ώρα που ο ίδιος επικρίνεται δριμύτατα, ακόμη και από μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, για ρατσιστικές δηλώσεις σε βάρος τους.

“Δεν πιστεύω ότι οι τέσσερις εκπρόσωποι στο Κογκρέσο είναι ικανές να αγαπήσουν τη Χώρα μας. Θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από την Αμερική (και το Ισραήλ0 για τα φρικτά (απεχθή) πράγματα που έχουν πει”, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

“Καταστρέφουν το Δημοκρατικό κόμμα, όμως είναι αδύναμα και ασταθή πρόσωπα που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καταστρέψουν το μεγάλο έθνος μας”, πρόσθεσε.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2019