Ο Τραμπ επιτίθεται στο FBI κατηγορώντας το για διαρροές στον Τύπο

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον της ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ (FBI), καθώς σύμφωνα με τον ίδιο είναι ανίκανη να ανακαλύψει τους πράκτορες που δίνουν πληροφορίες στον Τύπο, ακόμα και στους κόλπους της ίδιας της υπηρεσίας.

«Το FBI είναι απόλυτα ανίκανο να σταματήσει τα πρόσωπα “που διαρρέουν” πληροφορίες σχετικά με την εθνική ασφάλεια, τα οποία έχουν διεισδύσει στην κυβέρνησή μας εδώ και πολύ καιρό. Δεν μπορούν καν να βρουν τους υπεύθυνους των διαρροών ακόμα και εντός του FBI. Απόρρητες πληροφορίες δίνονται στα ΜΜΕ, γεγονός που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τις ΗΠΑ. ΒΡΕΙΤΕ (ΤΟΥΣ) ΤΩΡΑ» έγραψε σε δύο μηνύματα που ανήρτησε το πρωί στο Twitter.

find the leakers within the FBI itself. Classified information is being given to media that could have a devastating effect on U.S. FIND NOW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2017