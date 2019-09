Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε των σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Τζον Μπόλτον (John Bolton), όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Τρίτης, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για διαφωνία μεταξύ τους σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως της Βορείου Κορέας, του Ιράν και του Αφγανιστάν.

Ο κ. Τραμπ έγραψε στο Twitter πως μετέφερε στον κ. Μπόλτον, το βράδυ της Δευτέρας, ότι οι υπηρεσίες του δεν είναι πλέον απαραίτητες στον Λευκό Οίκο και πως ο τελευταίος υπέγραψε την παραίτησή του το πρωί της Τρίτης.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε ακόμα ότι είχε «ισχυρές διαφωνίες» με πολλές από τις προτάσεις του Μπόλτον, όπως «είχαν και πολλοί άλλοι εντός της κυβέρνησης».

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019