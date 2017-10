Ο Τραμπ θέλει να δώσει στη δημοσιότητα σχεδόν όλα τα έγγραφα για τη δολοφονία JFK

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα δώσει την άδεια για τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τη δολοφονία του Τζον Φ Κένεντι, εκτός εκείνων που εμπεριέχουν ονόματα και διευθύνσεις ατόμων που βρίσκονται ακόμη εν ζωή.

«Έπειτα από αυστηρές διαβουλεύσεις με τον στρατηγό Κέλι, την CIA και άλλες υπηρεσίες, θα δώσω την άδεια για την δημοσιοποίηση ΟΛΩΝ των ΦΑΚΕΛΩΝ JFK, εκτός των ονομάτων και των διευθύνσεων ατόμων που βρίσκονται ακόμη εν ζωή», τόνισε ο Τραμπ σε μια σειρά αναρτήσεων του στο Twitter, αναφερόμενος στον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι.

After strict consultation with General Kelly, the CIA and other Agencies, I will be releasing ALL #JFKFiles other than the names and… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Οκτωβρίου 2017

…addresses of any mentioned person who is still living. I am doing this for reasons of full disclosure, transparency and… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Οκτωβρίου 2017

…in order to put any and all conspiracy theories to rest. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Οκτωβρίου 2017

Το αμερικανικό Κογκρέσο είχε δώσει εντολή το 1992 όλα τα έγγραφα που συνδέονται με την έρευνα για τη δολοφονία του Κένεντι να δοθούν στη δημοσιότητα και όρισε ως καταληκτική προθεσμία την 26η Οκτωβρίου 2017.

Την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε τη δημοσιοποίηση χιλιάδων φακέλων, αποφάσισε όμως να αναβάλει για 180 ημέρες την αποκάλυψη ορισμένων «ευαίσθητων» εγγράφων, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της κυβέρνησής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters