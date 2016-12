Ο Τραμπ καλεί να ενισχυθεί το αμερικανικό πυρηνικό οπλοστάσιο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε να επεκταθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας του ωσότου ο κόσμος «έρθει ξανά στα συγκαλά του», χωρίς να δώσει καμιά άλλη λεπτομέρεια, σε μια ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν σημαντικά και να επεκτείνουν τις πυρηνικές τους δυνατότητες ωσότου ο κόσμος να έλθει στα συγκαλά του όσον αφορά τα πυρηνικά», ανέφερε στην ανάρτησή του αυτή ο Τραμπ.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

