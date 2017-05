Ο Τραμπ καταδίκασε τη δολοφονία δύο ανδρών που προασπίστηκαν μουσουλμάνες στο Πόρτλαντ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαράδεκτη» πράξη τη δολοφονία δύο ανδρών και τον τραυματισμό ενός τρίτου οι οποίοι προσπάθησαν να παρέμβουν όταν δύο νεαρές γυναίκες, προφανώς μουσουλμάνες, δέχτηκαν ρατσιστική επίθεση από έναν συνεπιβάτη τους μέσα σε έναν συρμό, στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

«Οι βίαιες επιθέσεις στο Πόρτλαντ την Παρασκευή είναι απαράδεκτες. Τα θύματα αντιστάθηκαν στο μίσος και τη μισαλλοδοξία. Τα συνοδεύουν οι προσευχές μας» έγραψε ο Τραμπ στον επίσημο προεδρικό λογαριασμό στο Twitter (@POTUS) και όχι στη δική του, προσωπική σελίδα στην οποία αναρτά συνήθως τα μηνύματά του.

The violent attacks in Portland on Friday are unacceptable. The victims were standing up to hate and intolerance. Our prayers are w/ them.

— President Trump (@POTUS) 29 Μαΐου 2017