Ο Τραμπ κατά FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης – «Πολιτικοποίηση» της έρευνας, υποστηρίζει

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Για «πολιτικοποίηση» της ερευνητικής διαδικασίας, υπέρ των Δημοκρατικών, από την ηγεσία του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης, έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αναρτήσεις του στο Twitter νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Ειδικότερα, ο κ. Τραμπ έγραψε:

«Η κορυφαία Ηγεσία και Ερευνητές του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν πολιτικοποιήση την ιερή ερευνητική διαδικασία υπέρ των Δημοκρατικών και εναντίον των Ρεπουμπλικανών – κάτι που θα ήταν αδιανότητο μόλις λίγο καιρό πριν. Oι Rank & File είναι σπουδαίοι άνθρωποι!»

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans – something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!

Και συνέχισε:

«Είχατε την Χίλαρι Κλίντον και το Δημοκρατικό κόμμα να προσπαθούν να κρύψουν το γεγονός ότι έδωσαν χρήματα στην GPS Fusion για να δημιουργήσει έναν Φάκελο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από συμμάχους τους στην Κυβέρνηση Ομπάμα για να πείσουν το Δικαστήριο, παραπλανητικά, σύμφωνα με όλες τις κατηγορίες, να κατασκοπεύσει την Ομάδα Τραμπ», Tom Fitton, JW.

“You had Hillary Clinton and the Democratic Party try to hide the fact that they gave money to GPS Fusion to create a Dossier which was used by their allies in the Obama Administration to convince a Court misleadingly, by all accounts, to spy on the Trump Team.” Tom Fitton, JW

