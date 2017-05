Ο Τραμπ προειδοποιεί Κόμεϊ: Να ελπίζει να μην υπάρχουν μαγνητοφωνήσεις

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ (AP). Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μία εμφανή προειδοποίηση προς τον απολυμένο διευθυντή του FBI, ανέφερε πως ο Τζέιμς Κόμεϊ να ελπίζε να μην υπάρχουν «κασέτες» (μαγνητοφωνήσεις) των συζητήσεών τους.

Το σχετικό «tweet» του κ. Τραμπ ήρθε το πρωί της Παρασκευής, την επόμενη της συνέντευξής του στο NBC κατά την οποία επεσήμανε τρεις φορές ο κ. Κόμεϊ του είπε ότι δεν τελεί υπό έρευνα του FBI.

James Comey better hope that there are no “tapes” of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Μαΐου 2017