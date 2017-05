Ο Τραμπ υπερασπίζεται τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. «Ο Τζάρεντ κάνει ουσιαστική δουλειά για την χώρα. Του έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Έχει το σεβασμό όλων κι εργάζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων που θα εξοικονομήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την χώρα μας. Επιπρόσθετα και ίσως πιο ουσιαστικά, είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας τις αρετές του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ.

Την δήλωση αυτή δημοσίευσε η εφημερίδα «The New York Times». Νωρίτερα, ο Τραμπ μέσω μιας σειράς αναρτήσεων του στο Twitter επιτέθηκε στα αμερικανικά ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες «διαρροές» πληροφοριών από τον Λευκό Οίκο, είναι «κατασκευασμένες ειδήσεις».

It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the #FakeNews media. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Μαΐου 2017

….it is very possible that those sources don’t exist but are made up by fake news writers. #FakeNews is the enemy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 Μαΐου 2017

The Fake News Media works hard at disparaging & demeaning my use of social media because they don’t want America to hear the real story! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Μαΐου 2017

Μετά την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στην Ουάσιγκτον από την πρώτη εννιαήμερη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, το Βατικανό, τις Βρυξέλλες και την Σικελία, ο Λευκός Οίκος βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπος με το ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με πιθανούς προεκλογικούς δεσμούς του Τραμπ με την Ρωσία.

Την υπόθεση αυτή διερευνούν το FBI, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και αρμόδιες επιτροπές του αμερικανικού Κογκρέσου. Οι πληροφορίες από την αμερικανική πρωτεύουσα αναφέρουν ότι οι συνεργάτες του προέδρου στον Λευκό Οίκο προετοιμάζουν την λειτουργία “μιας αίθουσας κατάστασης ανάγκης” προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν την υπόθεση αυτή, η οποία έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε κυρίαρχο ζήτημα για την προεδρία Τραμπ.

Σύμβουλοι του Τραμπ δήλωσαν ότι ο ίδιος αναμένεται να συναντηθεί με δικηγόρους μέχρι την επόμενη Κυριακή, προκειμένου να εξεταστούν νομικά ζητήματα γύρω από το θέμα που έχει προκύψει, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “The New York Times.”

Η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη μετά τις αναφορές δημοσιευμάτων για την προεκλογική εμπλοκή του Κούσνερ στην παραπάνω υπόθεση και σχετικά με επαφές του με την Μόσχα τον περασμένο Δεκέμβριο για την οργάνωση ενός μυστικού δικτύου επικοινωνίας με την Ρωσία. Ο Κούσνερ, είναι γαμπρός του Τραμπ, παντρεμένος με την κόρη του Ιβάνκα, αλλά και υψηλόβαθμος άμισθος σύμβουλος στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters