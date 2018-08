Ο Τσιτσιπάς στον τελικό του Rogers Cup – O νεότερος ποτέ που κερδίζει 4 της πρώτης 10αδας

ΤΟΡΟΝΤΟ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Stefanos Tsitsipas) έγινε ο πιο νέος παίκτης που νικά στη σειρά 4 κορυφαίους της 10αδας της παγκόσμιας κατάταξης σε μία διοργάνωση από τότε που το ATP World Tour καθιερώθηκε το 1990 καθώς κέρδισε τον Kevin Anderson με πολύ μεγάλη ανατροπή 6-7 (4), 6-4, 7-6 (7) στα ημιτελικά του Rogers Cup.

Ετσι ο Ελληνας παίκτης θα γιορτάσει τα γενέθλια του (είναι γεννημένος στις 12 Αυγούστου 1998) με την συμμετοχή στον πρώτο του μεγάλο τελικό ενός αγώνα του ATP World Tour 1000, αντιμετωπίζοντας έναν εκ των Rafael Nadal-Karen Khachanov.

Υπενθυμίζεται πως πριν το Νο.4 Kevin Anderson, κέρδισε στο Τορόντο το Νο.7, Dominic Thiem, το Νο.9 Novak Djokovic και το Νο.2 Alexander Zverev, που είχε πέρυσι κερδίσει τον τίτλο στο Rogers Cup.

Μέχρι εκείνη την στιγμή ήταν ο νεότερος παίκτης που κέρδισε 3 κορυφαίους της 10αδας σε μία διοργάνωση από το 2006 και τον Rafael Nadal στο Monte Carlo.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρωτήθηκε σχετικά: «Το να επιτυγχάνω τέτοια πράγματα με κάνει να αισθάνομαι καλά. Είμαι περήφανος για αυτά που έχω πετύχει και για τα αποτελέσματα που έχω. Είναι κάτι που δεν περίμενα ποτέ. Πίστευα πάντοτε ότι θα μου πάρει περισσότερο καιρό, αλλά με τη σκληρή δουλειά που κάνω δεν με εκπλήσσει. Αισθάνομαι μεγάλη αυτοπεποίθηση».

THE DREAM RUN CONTINUES!

Stefanos Tsitsipas reaches the biggest final of his career, defeating Kevin Anderson 6-7(4), 6-4, 7-6(7) in an absolute thriller! #RogersCup pic.twitter.com/Taw2FEaHoJ

— Rogers Cup (@rogerscup) August 11, 2018