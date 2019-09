Ο ΥΦΥΠΕΞ Κ. Φραγκογιάννης συναντήθηκε με επιχειρηματίες της Ομογένειας (βίντεο)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία, συναντήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας με εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων και εκπροσώπους εταιριών τροφίμων και ποτών σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης.

Μαζί του ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών για θέρματα Απόδημου Ελληνισμού, Αντώνης Διαματάρης και ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, επικεφαλής του γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Γενικού Προξενείου.

«Οσον αφορά στο δικό μου χαρτοφυλάκιο και τη δική μου ασποστολή στο υπουργείο Εσωτερικών περιλαμβάνεται η οικονομική διπλωματία, η ενίσχυση των εξαγωγών, η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων από την Ελλάδα» δήλωσε ο κ. Φραγκογιάννης.

Βίντεο: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη

Οι εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων συζήτησαν εκτενώς τα θέματα που τους απασχολούν δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους δασμούς με τους οποίους επιβαρύνονται κατά την εισαγωγή προϊόντων στις ΗΠΑ.

Ο κ. Φραγκογιάννης τόνισε ότι το θέμα έχει τεθεί στην αμερικανική πλευρά και συγκεκριμένα στον οικονομικό και εμπορικό ακόλουθο της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, στον υπουργό Εμπορίου της Αμερικής και πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Φραγκογιάννης, την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα είχε μια αύξηση των εξαγωγών της τάξεως του 20%, ποσοστό αρκετά χαμηλό όταν στην Πορτογαλία το ποσοστό φτάνει το 50%.

«Αυτό σημαίνει οτι η πορεία μας είναι χαμηλή. Οι εισαγωγές στην Ελλάδα οφείλονται κατά 50% σε προϊόντα και κατά 50% σε υπηρεσίες. Μεγάλο εμπόδιο στην ανάπτυξη των εξαγωγών ήταν και η οικονομική κατάσταση στη χώρα μας. Αυτό που έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες είναι ότι έχει αλλάξει το momentum στην Ελλάδα και όταν λέω momentum εννοώ το πολιτικό, το οικονομικό και τιο κοινωνικό.

»Με το πολιτικό εννοούμε να υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα, να νιώθει η αγορά ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που κυβερνάει με μια τετραετία μπροστά της. Οικονομική ανάπτυξη σημαίνει ότι η χώρα πηγαίνει μπροστά και η κοινωνική στήριξη σημαίνει ότι υπάρχει μια συμφωνία από τους κοινωνικούς ιστούς της χώρας να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια και την ανάπτυξη».

