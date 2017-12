Επιτάχυνση έρευνας για «Ρωσία» μετά ομολογία Φλιν – Ο Κούσνερ φέρεται να είπε για επαφές (ΑΡ)

OYAΣΙΓΚΤΟΝ. Η υπόθεση για ενδεχόμενη παρέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές των ΗΠΑ το 2016 και συνέργειες Ρώσων αξιωματούχων με στελέχη της προεκλογικής ομάδας Τραμπ, πήρε την Παρασκευή μια θεαματική τροπή με την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του κ. Μάικλ Φλιν, πρώην συμβουλου εθνικής ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραδέχθηκε πως είπε ψέματα στο FBI και δέχθηκε να συνεργασθεί με τη δικαιοσύνη.

Η εκτεταμένη έρευνα που διεξάγει ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μόλερ είναι μια δαμόκλειος σπάθη πάνω από τον 45ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2017