Ο 22χρονος ομογενής Νίκος Πετρίδης από τον Αστέρα Νέας Υόρκης στους Ρεντ Μπουλς

Μεγάλη επιτυχία για τον ομογενή ποδοσφαιριστή του Αστέρα Τρίπολης – Νέας Υόρκης, Νίκο Πετρίδη, αφού σε ηλικία 22 ετών κατορθώνει να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα, και μάλιστα στη μεγαλύτερη κατηγορία ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, Major League Soccer, (MLS). Τα… λαγωνικά των New York Red Bulls εντόπισαν στον Νίκο Πετρίδη τα στοιχεία που είχαν επισημάνει από καιρό και οι παράγοντες του Αστέρα. Και συγκεκριμένα, την τρομερή ταχύτητα, τη φοβερή εκρηκτικότητα και το πάθος στο γήπεδο που είναι βασικά συστατικά στοιχεία για την θέση του εξτρέμ που αγωνίζεται.

Thank you @NewYorkRedBulls for giving me this amazing opportunity! Ready to get to work with the team! https://t.co/6l5fBIr8Ko

— Niko Petridis (@PetridisNiko) January 13, 2020