ΦΛΟΡΙΔΑ. Ο Roy Halladay, πρώην pitcher του MLB, σκοτώθηκε αφού το αεροπλάνο του συνετρίβη ανοιχτά του Κόλπου του Μεξικό στη Φλόριδα στο Pasco County, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σερίφη της Κομητείας. Ηταν 40 ετών.

Η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, το τμήμα της Πυροσβεστικής του Pasco και το γραφείο του Σερίφη της περιοχής, ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σημείο όπου συνέβη το μοιραίο. Ο Σερίφης δεν έδωσε αρχικά στοιχεία για τη διαδρομή του αεροπλάνου ή αν ο πιλότος ήταν μόνος.

Το διακριτικός αριθμός του αεροσκάφους «ICON A5» δείχνει πως είναι αυτό που ανήκε στον πρώην άσσο των Blue Jays και των Phillies.

I keep telling my dad flying the Icon A5 low over the water is like flying a fighter jet! His response….. I am flying a fighter jet!! pic.twitter.com/30eVjz9eS6 — Roy Halladay (@RoyHalladay) October 31, 2017

I’m really not big on posting pic’s of my stuff and I’ll never be on Cribs… but this A5 is so outrageous I’d feel guilty not sharing pics! pic.twitter.com/UUmZMfgsff — Roy Halladay (@RoyHalladay) October 17, 2017