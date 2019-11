Ο Soloup παρουσίασε το βιβλίο του «Αϊβαλί», στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το απόγευμα της Πέμπτης 14 Νοεμβρίου, στο Σέμερχορν Χολ του πανεπιστημίου Κολούμπια, παρουσιάστηκε το βιβλίο του Soloup «Αϊβαλί» (Aivali: A story of Greeks and Turks in 1922).

Το βιβλίο είχε μια αξιοσημείωτη πορεία παρουσιάσεων στην Αμερική, με στάσεις που συμπεριλαμβάνουν το Σαν Φρανσίσκο, το Σακραμέντο, τη Νέα Ιερσέη, τη Βοστώνη , τη Νέα Υόρκη και τέλος τη Φιλαδέλφεια. Η παρουσίαση τελέστηκε με τη στήριξη του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Κολούμπια (The Program in Hellenic Studies of Columbia University), του …