Πάιατ για επένδυση Αγγελιάδη σε Αφάντου: Οι επενδύσεις από ΗΠΑ δημιουργούν θέσεις εργασίας

ΡΟΔΟΣ. «Είναι σπουδαίο να βλέπω πως οι επενδύσεις από ΗΠΑ δημιουργούν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες στην Ελλάδα», έγραψε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ λίγο μετά την επίσκεψή του στην περιοχή Αφάντου Ρόδου, όπου σχεδιάζεται η επένδυση του ομογενή κ. Μάικ Αγγελιάδη.

Ειδικότερα, τον πρέσβη των ΗΠΑ υποδέχτηκε στο γραφείο του στη Ρόδο, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος. Το θέμα που κυριάρχησε στη διάρκεια της συνάντησης, ήταν αυτό της οικονομικής συνεργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τις ΗΠΑ και ειδικότερα το θέμα των επενδύσεων, με στόχο την ανάπτυξη και την τόνωση της οικονομίας της περιοχής.

Visited breathtaking #Afandou North beach w/Gov @hatzimarkos. Great to see how U.S. investment could create jobs, opportunities in Greece. pic.twitter.com/e1Cio9CqPB

— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) August 30, 2017