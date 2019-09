Πάιατ: Η στιγμή να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα είναι σήμερα – Η επίσκεψη Πομπέο (βίντεο)

ΑΘΗΝΑ. Το μήνυμα πως ποτέ δεν ήταν τόσο αισιόδοξος για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις όσο σήμερα, πως η Ελλάδα έχε μπει σε μια νέα εποχή και πως η στιγμή να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα είναι τώρα, έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ ενόψει της επισκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ την ερχόμενη Παρασκευή στην Αθήνα.

Επίσης, ο Τζέφρι Πάιατ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη και τα αποτελέσματά της, χαρακτηρίζοντας την πολύ επιτυχημένη, και σημείωσε ότι υπάρχει ένα πολύ θετικό κλίμα από πλευράς αμερικανικής επιχειρηματικής κοινότητας και επενδυτών.

Περαιτέρω εστίασε στη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, λέγοντας η χώρα μας έχει να παίξει ένα λαμπρό ρόλο στην ευρύτερη γειτονία της.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρέσβης διαμήνυσε στην Άγκυρα, ότι οι ΗΠΑ έχουν εκφραστεί πολύ ξεκάθαρα, έχουν μιλήσει όσον αφορά την παράνομες τουρκικές δραστηριότητες γεώτρησης στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και πως η Τουρκία πρέπει να αποφύγει τέτοιες αποσταθεροποιητικές και προκλητικές ενέργειες.

Κατά τη διάρκεια της 6ης ετήσιας οικονομικής διάσκεψης της ΕΕΝΕ, συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη στην 3η θεματική ενότητα για την ελληνική οικονομία, το διεθνές περιβάλλον και τις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Πάιατ τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει στρατηγικά στη σχέση τους με την Ελλάδα και αναδεικνύοντας τις προοπτικές αναβάθμισης της διμερούς συνεργασίας, σημείωσε πως «βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ευκαιρία για να ανεβάσουμε αυτή τη σχέση- η οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρή και με την προηγούμενη κυβέρνηση- σε ένα νέο επίπεδο».

Αποκρυσταλλώνοντας την εικόνα που έχουν οι ΗΠΑ γα την Ελλάδα και τη στρατηγική σημασία της, επισήμανε πως την αντιλαμβάνονται ως έναν πυλώνα σταθερότητας σε μία περίπλοκη και πολλές φορές μη σταθερή γειτονιά, που εκτείνεται από την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τη Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα.

At the 6th annual Hellenic Entrepreneurs Association conference, @USAmbPyatt highlights how we are advancing the US-Greece partnerships in several areas, looking ahead to the visit of @SecPompeo and the Strategic Dialogue. #EENE pic.twitter.com/ltxxNFkmXK

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) September 30, 2019