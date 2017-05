Πάιατ: Ο Κ. Μητσοτάκης συνέβαλε στη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ

ΑΘΗΝΑ. Με τρεις ανάρτησεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter -μιας φωτογραφίας από την επίσκεψη του Τζόρτζ Μπους του πρεσβύτερου, τον Ιούλιο του 1991, στην νατοϊκή βάση της Σούδας και ακόμη δύο tweet- εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ.

Still proudly displayed @NSA_SoudaBay this photo reminds us of the partnership between PM Mitsotakis & President Bush pic.twitter.com/dffsjqxArI — Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) 29 Μαΐου 2017

Στην πρώτη του ανάρτηση απεικονίζεται μία φωτογραφία με τον πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ να εκφωνεί λόγο και τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να κάθεται δίπλα του, υπογραμμίζοντας τις σχέσεις συνεργασίας του εκλιπόντα με τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Another great statesman has passed away this weekend. My thoughts and condolences to the Mitsotakis family. https://t.co/Erz2iXXzN9 — Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) 29 Μαΐου 2017

Νωρίτερα, ο Τζέφρι Πάιατ έκανε αναφορά στη συμβολή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας- ΗΠΑ υπογραμμίζοντας ότι ο εκλιπών ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας που επισκέφτηκε, μετά από 27 χρόνια, τον Λευκό Οίκο, ενώ σε τρίτη ανάρτηση ο Αμερικανός πρέσβης εξέφρασε τα συλλυπητήρια του λέγοντας: «ένας ακόμα σπουδαίος πολιτικός πέθανε αυτό το Σαββατοκύριακο. Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια Μητσοτάκη».