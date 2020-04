Πέθανε από κορωνοϊό ο ομογενής «πατριάρχης» του UConn

ΝΙΟΥ ΧΕΪΒΕΝ. Ενας ακόμη ομογενής «έφυγε» από τον κορωνοϊό. Πρόκειται για τον Τεντ Βαρτελά, από το Κονέκτικατ, που πέθανε το βράδυ της Τετάρτης στο Νοσοκομείο Γέιλ, στο Νιου Χέιβεν. Ο Βαρτελάς ήταν γιος μεταναστών, λάτρης των σπορ, ενώ είχε παίξει μπάσκετ στις ομάδες πολλών Πανεπιστημίων. «Εφυγε» το βράδυ της Τετάρτης σε ηλικία 89 χρόνων, «πατριάρχης» της μεγάλης οικογένειας του UConn, αναφέρεται σε τοπικό ενημερωτικό μέσο του Κονέκτικατ.

«Ο κορωνοϊός πήρε την ζωή του», δήλωσε ο αγαπημένος του ανιψιός Γκρεγκ Στάμος στην τοπική ιστοσελίδα του Κονέκτικατ «ctpost». «Ημασταν πολύ δεμένοι. Ηταν ο τελευταίος από τα 11 αδέλφια της μητέρας μου, το μωρό της οικογένειας. Μια ολόκληρη γενιά δεν είναι πλέον μαζί μας. Τον αγαπούσα πολύ. Οι φίλοι μου, μου έλεγαν ‘είναι ο κολλητός σου, είναι σαν τον μεγάλο σου αδελφό’».

Τα τελευταία τρία χρόνια ο Βαρτελάς έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον. Ηταν ενεργό μέλος στις ομάδες μπάσκετ και φούτμπολ του Γέιλ. Τελευταία έμενε στον οίκο ευγηρίας «The Willowsnursing facility», που όμως έκλεισε λόγω του κορωνοϊού. «Η μοναξιά που ένιωθε ήταν μεγάλη. Οταν προσβλήθηκε από τον ιό δύο ημέρες πριν, όλη η οικογένεια και τα παιδιά του ακόμα είπαμε ας τον πάρει ο Θεός γρήγορα και χωρίς πόνο. Και έτσι έγινε».

