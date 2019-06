Απεβίωσε ομογενής επιφανής δικηγόρος του Λάνκαστερ

ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ. ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ. Εφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια ο Γιώργος Ξακέλλης (George C. Xakellis), από το Λάνκαστερ, γιος της Λούλας Ψητού (Lula Psitos) και του Χριστόφορου Ξακέλλη (Christopher Xakellis). Υπήρξε σύζυγος της αγαπημένης του Αν Νέλσον για πάνω από 66 χρόνια. Ο Xakellis πέθανε στις 27 Μαΐου λόγω μακροχρόνιας ασθένειας.

Σπούδασε στο Franklin and Marshall College, υπηρέτησε για 18 μήνες στον Στρατό των ΗΠΑ, αποφοίτησε το 1950 από Arts in Economics, Cum Laude και συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του University of Pennsylvania Law School από την οποία αποφοίτησε το 1953. Τελείωσε το διδακτορικό του στα Οικονομικά στο Wharton School of Business.

Ο επιφανής ομογενής άσκησε τη δικηγορία επί μισό αιώνα στο Λάνκαστερ, ενώ ήταν ένας από τους πρώτους Ελληνοαμερικανούς δικηγόρους της πόλης της Πενσυλβάνιας και ιδρυτής της νομικής εταιρείας «Xakellis, Perezous & Mongiovi Attorneys at Law».

Ηταν μέλος της AHEPA επί 70 χρόνια και μακροχρόνιο μέλος της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.