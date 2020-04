Πέθανε λόγω κορωνοϊού ομογενής επιχειρηματίας και υπέρμαχος των γραμμάτων στο Οκλαντ

ΟΚΛΑΝΤ. Πέθανε στα 78 του χρόνια, στις 7 Απριλίου, ο Τζιν Ζαχας (Gene Zahas), επιχειρηματίας και υπέρμαχος της πρόσβασης στην εκπαίδευση, χτυπημένος από τον κορωνοϊό.

Γεννημένος στις 26 Ιουνίου, 1941, στην ελληνική κοινότητα του Οκλαντ, ο Zahas μεγάλωσε στο πολυπολιτισμικό δυτικό Οκλαντ και αποφοίτησε το 1958 από το Oakland High School in 1958. Σπούδασε στο University of California, στο Μπέρκλεϊ και αποφοίτησε το 1964 από το University of Oregon.

Μετά το γάμο του με την Σάνι Σολομον το 1965, άνοιξε το πρώτο από τα πέντε καταστήματα Johnstone Supply Bay Area, με προϊόντα ψύξης-θέρμανσης. Το ζεύγος χώρισε το 1977, αλλά η σχέση τους παρέμεινε φιλική.

Το 1971, ο Zahas έγινε μέλος του Rotary Club of Oakland, στο οποίο υπηρέτησε ως πρόεδρος μέχρι το 1999 και ως ταμίας μέχρι και το θάνατό του.

Πέρα από επιχειρηματίας και περήφανος πατέρας τριών παιδιών, ο ομογενής κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση της Oakland Unified School District και άλλα ιδρύματα του Οκλαντ, σε μία πολύ σημαντική περίοδο, αναφέρει η εφημερίδα «East Bay Times», στο σχετικό δημοσίευμα.

«Ηταν ένας σημαντικός άνθρωπος για το Οκλαντ», ανέφερε την προηγούμενη Πέμπτη η δήμαρχος της πόλης Jean Quan. «Η αποθήκη του ήταν το επίκεντρο της εκστρατείας για υπογραφές και διανομές. Σχολεία, βιβλιοθήκες, απλά τις κατονόμαζες και άνοιγε τις πόρτες του διάπλατα».

1/2 Friend #GeneZahas, is 1/12 who died fr #Coronavirus in #AlamedaCounty. Born in #WestOakland’s #Greek community he was a true #Oakland #citizen who quietly #glued our City together. He worked w/ me as chair, co-chair or treasurer of 7 #ballotmeasures for #Oaklandschools. #RIP pic.twitter.com/4EyZrClyKg

